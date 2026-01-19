Após 13 meses, Richard retorna ao gol do Ceará e celebra: 'Privilégio'

Sem atuar desde 2024, Richard voltou a defender a meta do Ceará no último sábado, diante do Iguatu, pelo Campeonato Cearense deste ano. Foram 13 meses longe dos gramados após sofrer uma séria lesão no tornozelo esquerdo. O goleiro se manifestou sobre a emoção do retorno nas redes sociais.

"Voltar a jogar é um privilégio e uma alegria muito grande após esse período de lesão, recuperação e espera. É sempre muito especial jogar ao lado de vocês, Nação!", afirmou o jogador em postagem.

"A força da nossa torcida e o apoio da minha família são o combustível diário que me movem a seguir lutando, trabalhando e honrando esse clube que eu tanto amo. Seguimos firmes e com muita fé em Deus que será um ano extraordinário!", finalizou.

Richard sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo direito no duelo contra o Coritiba, no dia 18 de setembro de 2024, em duelo da Série B. O jogador precisou passar por cirurgia na região.

O atleta, que é ídolo no Alvinegro, defende a camisa desde 2019 e vinha sendo um dos destaques da equipe no setor defensivo. Ele foi determinante para o título do Campeonato Cearense de 2024. Ao todo, são 151 partidas na equipe profissional do clube cearense.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo da quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. A partida será contra o Tirol, no Estádio Presidente Vargas.