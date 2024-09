Richard tem ruptura completa no tendão de Aquiles e desfalca Ceará no restante da temporada

O Ceará confirmou nesta sexta-feira (20), por meio da sua assessoria, a lesão do goleiro Richard. O arqueiro sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e passará por uma cirurgia nos próximos dias.

É estimado que o tempo de recuperação seja entre quatro e seis meses, impossibilitando-o de defender o alvinegro no restante da temporada de 2024. O clube fará todo o acompanhamento do protocolo pós-operatório.

Richard se lesionou no jogo contra o Coritiba, realizado na última quarta-feira (18), no estádio Couto Pereira. Aos 20 minutos do 1º tempo, ele participou de uma dividida pelo alto e caiu de mau jeito sobre a perna esquerda, gerando o rompimento do tendão de Aquiles. O goleirodeixou o gramado de maca e chorando.

Legenda: Ceará contrata goleiro para suprir lacuna deixada por Richard Foto: Kely Pereira/Floresta EC

Por conta do desfalque inesperado na posição, o Ceará agiu rápido e acertou contratação do goleiro Luiz Daniel, que estava no Floresta. Ele já aparece no BID e pode disputar a Série B. Além disso, o Vovô conta também com Bruno Ferreira, Maycon Cleiton e Léo Agliardi.