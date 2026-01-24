Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará negocia a contratação do atacante Maurício Garcez; veja detalhes

Jogador de 28 anos pertence ao Avaí e estava emprestado ao Paysandu em 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maurício Garcez defendeu o Paysandu na temporada 2025
Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu

O Ceará fez uma proposta pela contratação do atacante Maurício Garcez, atualmente no Avaí. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 28 anos faz parte dos planos do Vovô para a temporada 2026 e que por isso o clube abriu negociações para contratá-lo.

Apesar da proposta, ainda não há um acordo fechado e as partes seguem em negociação. Além do Ceará, outras equipes tem interesse na contratação de Garcez, como a Chapecoense, que em 2026 disputará a Série A do Brasileirão.

Também ainda não há uma definição quanto ao modelo de negócio (empréstimo simples, empréstimo com opção de compra ou compra em definitivo). Maurício Garcez tem contrato com o Avaí até o dia 31 de dezembro de 2027.

O atacante, que atua principalmente pelo lado esquerdo, ganhou destaque em 2025 com a camisa do Paysandu. Emprestado pelo Avaí, ele somou sete gols e quatro assistências em 25 jogos pelo Papão. Em 2026, pelo Avaí, são cinco jogos, um gol e duas assistências.

Assuntos Relacionados
Maurício Garcez defendeu o Paysandu na temporada 2025

Jogada

Ceará negocia a contratação do atacante Maurício Garcez; veja detalhes

Jogador de 28 anos pertence ao Avaí e estava emprestado ao Paysandu em 2025

Daniel Farias Há 57 minutos
Foto de Fred Bandeira e João Paulo Silva, presidente do Ceará

Jogada

Fred Bandeira deixa diretoria jurídica do Ceará e clube define substituto; veja

O então diretor de governança do clube, Eduardo Marzagão, assume o cargo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Deyverson comemorando gol pelo Fortaleza

Jogada

Deyverson negocia com clube estrangeiro após acertar saída do Fortaleza; veja detalhes

Atacante recebeu uma proposta da LDU e avalia oferta do clube equatoriano

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026
Paulinho com a camisa do Vasco segurando troféu

Jogada

Fortaleza acerta contratação de lateral-direito Paulinho junto ao Vasco

Jogador chega com vínculo definitivo junto ao Tricolor

André Almeida e Fernanda Alves 24 de Janeiro de 2026
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24) no Paulistão

Jogada

Palmeiras x São Paulo no Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Paulista em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026
Foto de Vini Jr., jogador do Real Madrid, comemorando gol pelo clube

Jogada

Villarreal x Real Madrid na La Liga: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Espanhol em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026