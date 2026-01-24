Ceará negocia a contratação do atacante Maurício Garcez; veja detalhes

O Ceará fez uma proposta pela contratação do atacante Maurício Garcez, atualmente no Avaí. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 28 anos faz parte dos planos do Vovô para a temporada 2026 e que por isso o clube abriu negociações para contratá-lo.

Apesar da proposta, ainda não há um acordo fechado e as partes seguem em negociação. Além do Ceará, outras equipes tem interesse na contratação de Garcez, como a Chapecoense, que em 2026 disputará a Série A do Brasileirão.

Também ainda não há uma definição quanto ao modelo de negócio (empréstimo simples, empréstimo com opção de compra ou compra em definitivo). Maurício Garcez tem contrato com o Avaí até o dia 31 de dezembro de 2027.

O atacante, que atua principalmente pelo lado esquerdo, ganhou destaque em 2025 com a camisa do Paysandu. Emprestado pelo Avaí, ele somou sete gols e quatro assistências em 25 jogos pelo Papão. Em 2026, pelo Avaí, são cinco jogos, um gol e duas assistências.