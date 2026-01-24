Com chegadas de Ronald e Júlio César, Ceará encerra busca por zagueiros

Com as chegadas de Ronald Carvalho e Júlio César, o Ceará encerra, por ora, a busca por outros zagueiros neste início de temporada. O clube entende que possui número suficiente de defensores para o técnico Mozart no momento, mas não descarta "possibilidades" na janela de transferências do primeiro semestre.

O setor defensivo foi o que mais teve baixas em relação a temporada passada. Deixaram o clube os zagueiros Willian Machado, Marllon, Marcos Victor e Gabriel Lacerda. Com isso, Éder é o único defensor, que foi utilizado em 2025, que permanece para este novo ano.

Veja também Jogada Zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará Jogada Ceará anuncia zagueiro Júlio César, ex-América-MG, como reforço para duas temporadas Jogada Em fase artilheira no Ceará, Vina compara Mozart a Condé: 'Cobra muito mais' Jogada Bruno Ferreira recebe propostas da Série A e do exterior, mas quer ficar no Ceará

ATLETAS DA BASE

As chegadas dos novos defensores reforçam o setor que agora conta com seis atletas. Além de Ronald e Júlio César, o vovô tem Éder, Pedro Gilmar, Gabriel Silva e Boateng, que subiram da base. Os jogadores participam das atividades de Mozart desde a semana passada.

Legenda: Ceará conta com sete zagueiros no elenco de Mozart Foto: Arte Jogada/SVM

LUIZ OTÁVIO

Para além desses atletas, Luiz Otávio ainda não teve a confirmação, de forma oficial, do seu contrato renovado pelo clube. O jogador participa dos treinos, mas ainda não foi relacionado para nenhuma partida na temporada. O contrato do defensor terminou ano passado e ainda não teve seu nome publicado no BID.

A última partida do capitão alvinegro foi dia 12 de outubro de 2024, na vitória por 1 a 0, sobre a Ponte Preta, pela Série B. O zagueiro passou por cirurgia para reconstruir os ligamentos joelho no início daquele ano. Após a partida, foi constatada a reincidência e uma nova lesão no local. Luiz Otávio está apto para jogar desde novembro do ano passado, quando se recuperou da nova cirurgia.