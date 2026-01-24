Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com chegadas de Ronald e Júlio César, Ceará encerra busca por zagueiros

Ceará conta com seis zagueiros no atual elenco comandado por Mozart

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ronald Carvalho e Júlio Cesar são os zagueiros contratados pelo Ceará para o começo de 2026
Foto: Fernando Teramatsu/Maringá FC | Gabriel Silva/Ceará SC

Com as chegadas de Ronald Carvalho e Júlio César, o Ceará encerra, por ora, a busca por outros zagueiros neste início de temporada. O clube entende que possui número suficiente de defensores para o técnico Mozart no momento, mas não descarta "possibilidades" na janela de transferências do primeiro semestre. 

O setor defensivo foi o que mais teve baixas em relação a temporada passada. Deixaram o clube os zagueiros Willian Machado, Marllon, Marcos Victor e Gabriel Lacerda. Com isso, Éder é o único defensor, que foi utilizado em 2025, que permanece para este novo ano.

Veja também

teaser image
Jogada

Zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará

teaser image
Jogada

Ceará anuncia zagueiro Júlio César, ex-América-MG, como reforço para duas temporadas

teaser image
Jogada

Em fase artilheira no Ceará, Vina compara Mozart a Condé: 'Cobra muito mais'

teaser image
Jogada

Bruno Ferreira recebe propostas da Série A e do exterior, mas quer ficar no Ceará

ATLETAS DA BASE

As chegadas dos novos defensores reforçam o setor que agora conta com seis atletas. Além de Ronald e Júlio César, o vovô tem Éder, Pedro Gilmar, Gabriel Silva e Boateng, que subiram da base. Os jogadores participam das atividades de Mozart desde a semana passada.

arte com fotos dos goleiros, zagueiros e laterais do elenco do ceara
Legenda: Ceará conta com sete zagueiros no elenco de Mozart
Foto: Arte Jogada/SVM

LUIZ OTÁVIO

Para além desses atletas, Luiz Otávio ainda não teve a confirmação, de forma oficial, do seu contrato renovado pelo clube. O jogador participa dos treinos, mas ainda não foi relacionado para nenhuma partida na temporada. O contrato do defensor terminou ano passado e ainda não teve seu nome publicado no BID. 

A última partida do capitão alvinegro foi dia 12 de outubro de 2024, na vitória por 1 a 0, sobre a Ponte Preta, pela Série B. O zagueiro passou por cirurgia para reconstruir os ligamentos joelho no início daquele ano. Após a partida, foi constatada a reincidência e uma nova lesão no local. Luiz Otávio está apto para jogar desde novembro do ano passado, quando se recuperou da nova cirurgia.

Assuntos Relacionados
Ronald Carvalho e Júlio Cesar

Jogada

Com chegadas de Ronald e Júlio César, Ceará encerra busca por zagueiros

Ceará conta com seis zagueiros no atual elenco comandado por Mozart

Samuel Conrado Há 18 minutos
Matheusinho será anunciado pelo Ceará

Jogada

Matheusinho tem rescisão com o Sport em trâmites finais e vai assinar com o Ceará

Vovô aguarda oficialização da saída do clube pernambucano e vai ter o atacante por empréstimo até o fim de 2026

Brenno Rebouças 23 de Janeiro de 2026

Jogada

Ceará regulariza zagueiro Júlio César, que pode estrear já no domingo

Defensor pode atuar contra o Ferroviário pela 2ª Fase do Cearense

Vladimir Marques 23 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

Com trabalhos de passe e finalização, Ceará treina para o Clássico da Paz

Equipe encara o Ferroviário no PV

Redação 23 de Janeiro de 2026
torcedores

Jogada

Ingressos a partir de R$ 10: Fortaleza libera check-in e venda para jogo contra o Floresta

Equipes se enfrentam em duelo do Campeonato Cearense

Redação 23 de Janeiro de 2026

Jogada

Fortaleza tem interesse Chrystian Barletta, mas pendências do Sport com atleta atrasam negociação

Jogador deixou o Ceará após ação na justiça antes de ir para o time pernambucano

Vladimir Marques e Fernanda Alves 23 de Janeiro de 2026