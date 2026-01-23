Diário do Nordeste
Bruno Ferreira recebe propostas da Série A e do exterior, mas quer ficar no Ceará

Goleiro recebeu contatos no mercado, mas optou por seguir no Vozão visando o acesso à Série A e o tricampeonato estadual

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:25)
Jogada
Legenda: Bruno Ferreira, goleiro do Ceará
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O goleiro Bruno Ferreira, titular do Ceará, foi procurado por outras equipes no mercado de transferências. O jogador de 31 anos, titular da meta alvinegra ao longo da última temporada, recebeu propostas para deixar o Vovô na janela de transferências.

O Diário do Nordeste apurou que na atual janela o goleiro recebeu sondagens e propostas de clubes da Série A do Brasileirão e também do exterior. Qualquer negociação só será aberta caso a proposta seja interessante para o atleta e para o clube.

No entanto, o desejo pessoal de Bruno Ferreira é permanecer no Vovô para a disputa da temporada 2026. O goleiro está feliz no clube cearense e focado em ajudar o Vovô na missão de retornar à Série A.

Bruno Ferreira em ação pelo Ceará
Legenda: O goleiro Bruno Ferreira é um dos pilares da defesa do Ceará
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O time começou bem o ano e isso é crucial para a sequência de trabalho do técnico Mozart. É um treinador que tem muitos conceitos de jogo, que gosta de ter a posse de bola e a cada treinamento vejo que o elenco tem entendido o seu modelo de jogo. Queremos muito o tricampeonato estadual e, logicamente, o nosso retorno à Série A. Estou motivado e confiante que temos tudo para atingirmos as nossas metas.
Bruno Ferreira
Goleiro do Ceará

Bruno Ferreira chegou ao Ceará na temporada 2023 e já soma 84 partidas disputadas com a camisa alvinegra. O ano com mais jogos foi 2025, quando ele assumiu a titularidade diante da lesão de Richard. Bruno atuou durante toda a Série A como goleiro titular.

Além dele, o Ceará conta com outros três goleiros em seu elenco para a temporada 2026: o experiente Richard, que retornou após uma grave lesão, Jorge Meurer, contratado junto ao Grêmio, e Gustavo Martins, goleiro titular do time sub-20 do Vozão.

Bruno Ferreira, goleiro do Ceará

