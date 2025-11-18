Bruno Ferreira se emociona por seu momento no Ceará e revela: 'pensei em desistir de jogar'

O goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (18), em Porangabuçu, dias antes do duelo decisivo para o Vovô contra o Internacional, no Castelão, pela Série A.

O goleiro alvinegro, vive um momento especial no Vozão, em sua primeira Série A do Brasileiro. Com defesas importantes e segurança na meta, o goleiro contribui diretamente para que o Vovô tenha a 5ª melhor defesa da Série A, com 30 gols sofridos em 33 jogos.

Ele se emocionou na entrevista coletiva, ressaltando seu momento no Ceará na Série A, mas que por pouco não parou de jogar.

"Na verdade, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar vivendo tudo isso. Eu vim no carro agora lembrando que, há alguns anos, eu estava até pensando em desistir de jogar. Agradecer à minha esposa, que sempre acreditou em mim; nos momentos mais difíceis ela esteve comigo, agradecer a confiança que ela teve em mim. Acho que ninguém mais acreditava em mim, mas ela acreditou; acho que nem eu mesmo acreditava que podia chegar aqui hoje, mas ela acreditou. Estar jogando a Série A, ter uma família maravilhosa e ter todos os sonhos realizados da vida é uma extrema felicidade. Estar vivendo tudo isso", contou.

Meta alvinegra

O Vovô tem 42 pontos e está na 12ª colocação. Pela meta alvinegra, de chegar aos 45 pontos, restam apenas 3, que podem chegar já contra o Inter, na quinta-feira (20), pela 34ª rodada, em jogo às 21h30.

"A gente sabe da importância do campeonato e das dificuldades, então chegar aos 45 pontos, que é o primeiro objetivo principal do clube, é uma questão de tranquilidade maior. Sobre o momento do adversário, eles podem falar o que quiserem; estamos concentrados em fazer a nossa parte dentro de campo, manter o que vem sendo feito e jogar o que a gente vem jogando, pensar na gente e fazer o nosso jogo", disse.

Apoio da torcida

Para o confronto com o Colorado, 40 mil torcedores do Ceará já estão garantidos. O goleiro alvinegro destacou o apoio da torcida, lembrando o jogo com o América/MG na Série B, quando 60 mil alvinegros apoiaram a equipe.

"Aquele jogo foi impressionante. Não dava para ver uma cadeira vazia. Não tinha como ver nada, só a imensidão de preto e branco. A torcida sabe a importância dela, sabe tudo o que a gente já passou, todos os jogos que eles ganharam para a gente. Já foram vendidos 40 mil; acredito que tenha mais espaço e espero que ocupem todos os lugares vagos, porque é um feito histórico: mais uma Série A, e é um jogo que pode garantir, de fato, a permanência do clube na Série A", finalizou.