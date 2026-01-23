Primeiro Clássico-Rei de 2026 tem mando do Ceará e volta da Arena Castelão; veja jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026. E o 1º Clássico-Rei da temporada foi definido: será no dia 8 de fevereiro, domingo, às 18h, com mando de campo do Ceará. A partida marca também a reabertura da Arena Castelão, que estava atravessando processo de revitalização do gramado desde o fim de 2025, quando recebeu 52 jogos.

Com as três principais campanhas da 1ª fase foram de Fortaleza, Ferroviário e Ceará, que ganham o direito do mando em dois jogos na 2ª fase, uma vez que essa etapa da competiçaõ ocorre apenas com três partidas. No momento, a melhor campanha geral é do Leão, que encerrou como líder do Grupo A com 10 pontos, a mesma do Vovô, que terminou na liderança do Grupo B, mas o saldo de gols tricolor foi maior: 6 x 5.

No Clássico-Rei, a distribuição de torcidas deve ser entre 60% para o mandante, com 40% para o visitante. Em caso de classificação às semifinais, Ceará e Fortaleza só voltam a duelar em uma eventual final, que teria a ordem dos mandos definida pelo desempenho ao longo da competição.

Diferente da 1ª fase, quando os times dos chaveamentos se enfrentavam dentro do própria chave, agora os times dos chaveamentos jogam entre os grupos. Logo, são somente três partidas para sonhar com a classificação às semifinais, ou seja, dois de cada lado garantem a vaga no mata-mata da competição.

Veja abaixo o detalhamento de todos os confrontos, com data, horário e ordem das partidas. Os jogos serão realizados principalmente nos domingos e segundas-feiras.

Tabela da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026

1ª Rodada

25.01 (dom) - Ferroviário x Ceará | 18h, no estádio Presidente Vargas (PV)

26.01 (seg) - Fortaleza x Floresta | 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV)

27.01 (ter) - Iguatu x Horizonte | 19h, no Morenão

2ª Rodada

30.01 (sex) - Floresta x Ferroviário | 19h, no Domingão

31.01 (sáb) - Fortaleza x Iguatu | 16h30, no estádio Presidente Vargas (PV)

01.02 (dom) - Ceará x Horizonte | 18h, no estádio Presidente Vargas (PV)

3ª Rodada