Em fase artilheira no Ceará, Vina compara Mozart a Condé: 'Cobra muito mais'

O meia Vina concedeu entrevista coletiva no Ceará nesta quinta-feira (22), dia seguinte ao marcar dois gols na vitória por 4x1 diante do Tirol pelo Campeonato Cearense 2026. Ele já tem 3 no ano e uma assistência, voltando a ser o jogador decisivo após o apagado 2025.

E ele comparou o atual técnico Mozart, com Léo Condé, que o treinou na Série A do ano passado, que acabou em rebaixamento. Segundo Vina, o atual técnico cobra muito mais.

"Sobre parte tática, parte técnica, não vou entrar muito em questão, porque cada treinador tem sua forma. Mas o que eu vejo de diferente assim, no Mozart, é a cobrança. Ele cobra muito mais. Levamos a famosa dura, no intervalo, mesmo vencendo. Depois do gol, muito cedo, acabamos relaxando e isso nos prejudicou. O que mais vejo é a cobrança e os argumentos que o Mozart dá, de tudo", comparou.

Idéias do técnico

Vina afirmou que a equipe tem assimilado cada vez mais rapido as ideias de Mozart. São 3 jogos com a equipe principal na temporada.

"A cada treino estamos nos adaptando mais, no modo que ele gosta de jogar. Ele nos mostrou videos do Mirassol e Coritiba, últimos clubes dele. Quando a gente assimila e faz o que ele pede, é bonito de ver. É ajudar, adaptar o mais rapido possível, para quando estiver em campo, ficar mais fácil".

Legenda: Vina marcou o 1º gol do Ceará com 33 segundos de jogo Foto: KID JUNIOR / SVM

Boa fase

Sobre a boa fase no Ceará, com 3 gols em e uma assistência em 3 jogos, o camisa 29 se mostrou feliz.

"Estou feliz, me dedicando ao máximo, assim como todos os jogadores. Estamos começando a colocar em prática a cada jogo os argumentos do Mozart e estou aproveitando as oportunidades. Estou muito feliz, em estar fazendo gols novamente com essa camisa, ajudando de forma efetiva. Sempre busco isso, busco números, mas sem deixar de lado o maior que é o Ceará. Feliz em voltar a marcar, é o começo, mas feliz pelo momento. No futebol tem que se dedicar a cada dia, para o momento prolongar. Espero que seja o ano todo dando alegrias ao nosso torcedor".

Função de camisa 9

Vina também comentou sobre ter atuado como camisa 9. Ele lembrou que já fez a função com outros técnicos no Ceará.

"A função não é nova, com o Dorival joguei, com o Tiago Nunes. Me sinto bem, pois mesmo jogando de meia, gosto muito de estar dentro da área. Mas tenho que ser municiado pelos outros jogadores, meias, pontas. É a adaptação do estilo de jogo do Mozart, que dá muitas variações táticas".