Zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará

Jogador está está em Fortaleza e deve ser anunciado oficialmente em breve

Escrito por
Vladimir Marques e Brenno Rebouças producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:51)
Jogada
Legenda: Ronald, do Maringá é o novo reforço do Ceará
Foto: Fernando Teramatsu/Maringá Futebol Clube

O zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará. O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra.

O defensor está com 25 anos e já fez 5 jogos em 2025, atuando pelo Maringá, no Campeonato Paranaense. Ele estava no Dogão desde 2023.

Reposição

Ronald está em Fortaleza e deve ser anunciado oficialmente em breve. Ele chega para ser uma oção para a zaga, após as saídas de Marllon, Marcos Victor e Willian Machado.

