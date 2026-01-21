O zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará. O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra.

O defensor está com 25 anos e já fez 5 jogos em 2025, atuando pelo Maringá, no Campeonato Paranaense. Ele estava no Dogão desde 2023.

Reposição