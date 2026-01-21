Zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará
Jogador está está em Fortaleza e deve ser anunciado oficialmente em breve
Escrito por
Vladimir Marques e Brenno Rebouças producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:51)
O zagueiro Ronald Carvalho, ex-Maringá, é o novo reforço do Ceará. O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra.
O defensor está com 25 anos e já fez 5 jogos em 2025, atuando pelo Maringá, no Campeonato Paranaense. Ele estava no Dogão desde 2023.
Reposição
Ronald está em Fortaleza e deve ser anunciado oficialmente em breve. Ele chega para ser uma oção para a zaga, após as saídas de Marllon, Marcos Victor e Willian Machado.
Assuntos Relacionados