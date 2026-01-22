Diário do Nordeste
Ceará anuncia zagueiro Júlio César, ex-América-MG, como reforço para duas temporadas

Clube adquiriu 70% dos direitos do jogador

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:05)
Jogada
Legenda: Ceará acerta contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG.
Foto: Mourão Panda/América-MG

Júlio César é o novo reforço do Ceará. O clube anunciou o acerto com o zagueiro nesta quinta-feira (22), no site oficial. O vínculo do atleta de 22 anos é por duas temporadas. Formado nas categorias de base do América-MG, onde se profissionalizou, terá o Alvinegro como segundo clube da carreira. 

O Vovô adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que é natural de Raposos-MG. O defensor subiu para o profissionial em 2023. Na temporada passada, se destacou e chegou a ser titular da equipe. No ano, foram 41 partidas disputadas e um gol marcado com a camisa do Coelho. 

O Ceará goleou o Tirol na última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense e selou a liderança do Grupo A. A equipe comandada por Mozart soma dez pontos e deve jogar a segunda fase da competição no domingo. A FCF ainda não divulgou tabela oficial das partidas.

