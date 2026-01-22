Ceará tem reunião na CBF em nova etapa por reconhecimento de título nacional

A busca pelo reconhecimento de novos títulos nacionais para Ceará, Fortaleza e Sport ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (22). Uma comitiva, formada por dirigentes da Federação Cearense de Futebol (FCF) e também do Ceará Sporting Club, viajou ao Rio de Janeiro e tem uma reunião nesta tarde com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para seguir os trâmites da tentativa de reconhecimento das taças dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como conquistas da 1ª divisão do Brasileirão.

Em um pleito iniciado em 2023, as partes prepararam um dossiê com as provas e documentações históricas que endossaram o pedido. O Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. A competição foi encaixada como regional, mas o estudo apontou que era, sim, parte do Brasileirão promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que reuniu vencedores dos regionais em um novo campeonato. O detalhe: todos os outros campeões regionais foram tidos, posteriormente, como campeões nacionais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com exceção do Norte-Nordeste.

Assim, o pedido foi oficializado em conjunto em outubro de 2025, com esse novo encontro sendo mais um rito institucional. No momento, o pleito está sob análise da Diretoria de Competições da CBF, liderada por Júlio Avelar. O encontro visa prestar mais esclarecimentos e receber um parecer da entidade sobre o andamento das ações. A expectativa é de que, com a aprovação dos trâmites, o dossiê possa ser destinado à Diretoria Jurídica em breve. Por fim, em caso de validação, o presidente Samir Xaud é acionado para a aprovação ou recusa do pedido formalizado.

Vale ressaltar que o mandatário esteve em contato recente com os presidentes João Paulo Silva, do Ceará, e Mauro Carmélio, da FCF, em uma missão na Europa a fim de mapear novas práticas de governança e de funcionamento das principais ligas do mundo - o plano da CBF é criar um grupo de trabalho para implementar as boas práticas, e o futebol cearense pretende participar desse momento. Além desses, o Dr. Fred Bandeira, diretor jurídico do Vovô, também se faz presente no Rio para o contato com a CBF.

O movimento ganhou força também após a CBF reconhecer o torneio “Campeão dos Campeões” de 1937 do Atlético-MG como título análogo à Série A, tornando o Galo tricampeão. O evento era um Regional, a exemplo do Norte-Nordeste, em que o Atlético-MG, foi campeão mineiro e bateu os campeões carioca (Distrito Federal), paulista (Portuguesa), capixaba (Rio Branco) e Fluminense (Aliança de Campos), além de um time militar (Marinha), sediado no Rio de Janeiro.

Qual a base histórica?

O fundamento da FCF é de reparação histórica, principalmente com a chancela concedida ao Atlético-MG. Logo, o Norte-Nordeste pode se equiparar com a taça Roberto Gomes Pedrosa. O Diário do Nordeste explica a fomentação do Norte-Nordeste e o porquê de serem nacionais para Ceará e Fortaleza.

Cronologia defendida pela FCF para reconhecimento dos títulos