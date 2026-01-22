Mozart explica função de Vina e defende Fernandinho no Ceará: ‘é um grande privilégio’

O Ceará goleou o Tirol por 4 a 1, nesta quarta-feira (21), no estádio Presidente Vargas (PV), e encerrou a 1ª fase do Campeonato Cearense de 2026 como o líder do Grupo B, invicto com sete pontos. Em campo, o principal destaque foi Vina, que atuou de falso 9 e conseguiu dois gols e uma assistência. Na coletiva, o técnico Mozart explicou a opção pelo camisa 29 em uma função diferente.

“Um dos motivos que eu escolhi o Vina como 9 foi para poupar também o Lucca, que tinha feito dois jogos inteiros, mas o Vina tem essa capacidade de jogar como 9, de flutuar, então é uma possibilidade a mais que a gente tem, apesar de eu ter gostado bastante da forma que o Lucca entrou no jogo também. Eu vejo que na característica do nosso time, os jogadores se complementam bem e me dá a possibilidade de fazer algumas formações, seja na forma da estrutura que a gente parte do 4-3-3. Hoje, em alguns momentos, nós fizemos um 4-3-3 mais com o Vina flutuando, então gerava sempre uma superioridade por dentro, sempre chegando na área. Tanto é que o primeiro gol foi gol de um centroavante realmente de origem, um gol de cabeça de um cruzamento do PH. Enfim, cabe a mim escolher a cada jogo e não tem uma forma específica que nós iremos jogar ou jogadores específicos que nós colocaremos baseado naquilo que nós entendemos que o adversário vai exigir”. Mozart Técnico do Ceará

Em três jogos em 2026, Vina marcou dois gols e conseguiu uma assistência. Deste modo, desponta como um dos protagonistas, apesar da fragilidade dos adversários no Estadual. Com 34 anos e um dos principais salários do elenco, o camisa 29 busca se firmar na equipe de Mozart na temporada.

Elogios para Fernandinho

Outro nome citado por Mozart foi o atacante Fernandinho, que foi substituído no 2º tempo sob vaias. Remanescente no elenco, o atleta de 28 anos foi utilizado em três jogos, mas não conseguiu balançar as redes e sofreu críticas da arquibancada ainda pelo baixo desempenho em 2025. Apesar do cenário, Mozart teceu diversos elogios ao jogador e ressaltou que era um privilégio tê-lo no grupo.

"O Fernandinho vai voltar a ter o desempenho dele. Primeiro, é um jogador que eu acredito muito, inclusive tentei levá-lo para o Coritiba no ano passado, mas o Ceará chegou na frente, então tive a oportunidade de reencontrá-lo aqui. É um jogador que tem minha total confiança, eu acredito muito nele, foi determinante para o acesso do Mirassol em 2024 e será determinante para nós em 2026, eu não tenho a menor dúvida disso. E o que ele tem que fazer é treinar mais, tentar mais vezes. Se ele tentou cinco vezes o enfrentamento, ele tem que tentar seis, pois é dessa forma que ele vai recuperar a confiança do torcedor. Eu entendo a insatisfação, mas o Fernandinho é um jogador extremamente importante para nós, e eu tenho certeza que ele vai voltar a desempenhar como sempre fez. É um jogador, na minha opinião, bem desequilibrante, principalmente no enfrentamento, e ter um jogador como esse para mim é um grande privilégio". Mozart Técnico do Ceará

Com contrato até o fim da temporada, Fernandinho foi procurado pelo futebol chnês nas últimas semanas, mas o Vovô recusou uma proposta de R$ 4 milhões pela transferência em definitivo. Assim, a diretoria aposta muito no trabalho de Mozart para recuperar o atacante com foco na Série B do Brasileiro.