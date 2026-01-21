Tirol x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tirol e Ceará entram em campo, nesta quarta (21), às 21h30, pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O vovô já garantiu vaga na próxima etapa, enquanto a Coruja vai para o quadrangular do rebaixamento. O confronto, que tem mando de campo do time do bairro Pirambu, será marcado por reencontros no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O Ceará vai para o último duelo depois de empatar em 1 a 1 com o Iguatu e resolver sua situação com uma rodada de antecedência. Além do resultado de igualdade, no último sábado, o time de Porangabuçu venceu o Floresta, com time sub-20, e o Maranguape. A equipe tem sete pontos, com três gols marcados e apenas um sofrido em três partidas até aqui.

Já o Tirol chega para o confronto sem chance de classificação e garantido no quadrangular do rebaixamento. Para o duelo desta noite, a equipe do Pirambu será comandada por Boiadeiro, técnico interino, que assumiu depois da demissão de Reginaldo França. A equipe tem um ponto somado, do empate em 0 a 0 com o Iguatu, e foi superado por Floresta e Maranguape.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagem, da TV Verdes Mares. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

Veja também Jogada Após empate, Mozart explica mudanças no Ceará e destaca empenho dos jogadores Jogada Éder fala da nova dupla de zaga do Ceará que forma com Pedro Gilmar: 'Tento passar tranquilidade' Jogada Volante do Ceará, Dieguinho passa por cirurgia no tornozelo Jogada Após 13 meses, Richard retorna ao gol do Ceará e celebra: 'Privilégio'

MOZART E OS TESTES NO CEARÁ

Nas duas primeiras partidas como técnico do Ceará, Mozart promoveu mudanças na estrutura da equipe com intuito de manter o controle de carga dos seus atletas e evitar lesões. No último confronto, ele realizou mudanças nas laterais, meio-campo e ataque.

Apesar disso da rodagem no elenco, Dieguinho é uma baixa certa pelos próximos quatro meses. O volante rompeu um ligamento do tornozelo esquerdo depois de uma disputa de bola com o atleta do Maranguape, na terceira rodada do estadual. O atleta passou por cirurgia e deve retornar aos gramados em quatro meses.

A expectativa fica por conta de Juan Alano, que não foi relacionado para os dois primeiros jogos do time principal, já que precisava ganhar melhor condicionamento físico. O camisa 10 disputa espaço com Vina e Matheus Araújo, que revezaram a titularidade nos últimos duelos. Outro que deve ser anunciado é Matheusinho, que já treina, mas ainda não foi anunciado de forma oficial pelo clube.

Enzo Lodovico, Vina e Lucca foram os autores dos gols do Ceará até aqui no Campeonato Cearense. O primeiro é um dos quatro jogadores do time que disputou a Copinha que se junta ao time principal. Além dele, Mozart conta agora com o volante Pedro Esli, o meia-atacante Melk e o outro atacante Adriano Bispo.

CORUJA DO PIRAMBU

Depois de um ponto somado em três jogos até aqui, o Tirol decidiu pela demissão de Reginaldo França. Apesar de ter contratado Aílton Silva, a equipe será comandada no duelo por Boiadeiro, que é o treinador do sub-20. Com foco no quadrangular do rebaixamento, a expectativa é que atletas da base sejam utilizados no duelo diante do Ceará.

As baixas da Coruja no duelo ficam por conta dos zagueiros Jairo e Igor Ribeiro, além do volante César Sampaio, que estão lesionados e desfalcam o time no duelo da noite no PV.

A equipe ainda não marcou nenhum gol na competição e sofreu três, nas três partidas que disputou. Entre os destaques, o Tirol conta com o goleiro Rayr, que brilhou nas cobranças de pênaltis quando defendeu o Maracanã, temporada passada.

Velho conhecido da torcida alvinegra, o ex-lateral-direito Boiadeiro encara seu ex-clube agora em nova função, à beira do campo. O técnico interino da Coruja começou sua carreira em 2024, assumindo as categorias sub-16, 17 e 20 da equipe do bairro Pirambu.

“A preparação está sendo boa. A gente está aplicando conteúdos com foco na obediência tática, compactando os blocos, que é para deixar um time mais sólido. Tivemos aí segunda e terça-feira para aprimorar mais a questão tática, para conseguirmos fazer um bom jogo contra a equipe do Ceará”, ressalta. Boiadeiro Técnico interino do Tirol

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tirol: Rayr; Dieguinho, Lucão, Roni Lobo e Zé Augusto; Correia, Sidney, Janeudo e Natan Baiano; Rochinha e Wilkson. Técnico: Boiadeiro.

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo (Lucas Lima), Richardson, Vina e Matheus Araújo; Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA | TIROL X CEARÁ

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 21/01/26 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistente 1: Eleutério Felipe Marques Junior

Assistente 2: Camila Ferreira de Sousa

Quarto árbitro: Vitor Mateus Teodosio





