Ceará recusa proposta de R$ 4 milhões do futebol chinês por atacante

O clube chinês estuda aumentar a proposta, mas Ceará quer manter o jogador no elenco

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:27)
Jogada
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará recusou uma proposta de R$ 4 milhões do Wuhan Three Towns, da China, pelo atacante Fernandinho. A informação é do ge. O que pesou na recusa foi o entendimento, por parte do técnico Mozart, que o jogador é peça-chave no elenco do Vovô na temporada de 2026.

Ainda segundo apuração do ge, O clube chinês estuda aumentar a proposta, mas Ceará quer manter o jogador no elenco e as conversas não devem se estender.

Com a camisa do Alvinegro, Fernandinho atuou em 39 jogos, fez quatro gols e deu duas assistências. O jogador já trabalhou com Mozart, no Mirassol.

