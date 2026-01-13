Ceará recusa proposta de R$ 4 milhões do futebol chinês por atacante
O clube chinês estuda aumentar a proposta, mas Ceará quer manter o jogador no elenco
O Ceará recusou uma proposta de R$ 4 milhões do Wuhan Three Towns, da China, pelo atacante Fernandinho. A informação é do ge. O que pesou na recusa foi o entendimento, por parte do técnico Mozart, que o jogador é peça-chave no elenco do Vovô na temporada de 2026.
Ainda segundo apuração do ge, O clube chinês estuda aumentar a proposta, mas Ceará quer manter o jogador no elenco e as conversas não devem se estender.
Com a camisa do Alvinegro, Fernandinho atuou em 39 jogos, fez quatro gols e deu duas assistências. O jogador já trabalhou com Mozart, no Mirassol.
Veja também