Ceará anuncia a contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio, até o fim de 2027

Jorge é mais um reforço do Ceará. O clube anunciou a contratação do goleiro de 24 anos nesta segunda-feira (12). O atleta, que já treina com o restante do elenco em Porangabuçu, chega com vínculo até o fim de 2027. O atleta estava no Grêmio e agora vai reforçar a equipe treinada por Mozart.

"Fiquei muito feliz quando me contataram aqui do Ceará. Não pensei duas vezes em vir. Vim feliz, motivado para fazer meu melhor neste ano de 2026 e, se Deus quiser, conseguir levar o Vozão para a primeira divisão, que é o lugar dele”, afirmou o atleta.

O gaúcho iniciou a trajetória no Santa Cruz, depois passou pelo Avenida e São Borja. Todos clubes do próprio estado. Em seguida, teve rápida passagem pelo Itabuna (SE) e retornou ao Sul para defender o Glória e o Gaúcho no ano de 2024.

Em 2025, já com a cmias do Pelotas, o goleiro se destacou no Campeonato Gaúcho e despertou o interesse do Grêmio. O atleta ficou no Tricolor dos Pampas até o fim de 2025. Além dele, o Ceará também conta com Bruno Ferreira, Richard e Gustavo Martins na posição.

O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (14), quando enfrenta o Maranguape em jogo da terceira rodada do Campeonato Cearense. A partir terá início às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Ficha técnica

Jorge Meurer Bartholdy (Jorge)

Posição: Goleiro

Data de nascimento: 03/04/2001 (24 anos)

Naturalidade: Santa Cruz do Sul/RS

Clubes onde passou: Santa Cruz/RS, Avenida/RS, São Borja/RS, Glória/RS, América/MG, Itabuna/SE, Gaúcho/RS, Pelotas/RS, Grêmio/RS e Ceará/CE.