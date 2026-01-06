Diário do Nordeste
Goleiro Jorge Meurer treina em Porangabuçu e deve ser anunciado pelo Ceará

Novo arqueiro, de 24 anos, chega ao Vovô depois de passagem pelo Grêmio

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 16:24)
Jogada
Legenda: Jorge chega para brigar pela meta alvinegra ao lado de Richard e Bruno Ferreira
Foto: Luca Uebel/Grêmio FBPA

O goleiro Jorge, de 24 anos, deve ser anunciado como novo reforço do Ceará para a temporada de 2026. O Diário do Nordeste apurou que o atleta, que tem contrato com o Grêmio, já está em Porangabuçu e participa da atividade desta terça (6), com o grupo do técnico Mozart. Os dois clubes ainda tratam os detalhes finais do contrato.

A informação inicial é da Rádio Gaúcha e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jovem arqueiro não fazia parte dos planos do tricolor gaúcho para a temporada e, assim, facilitou sua vinda para o Alvinegro de Porangabuçu.

Antes de chegar ao Grêmio, o goleiro defendeu, no primeiro semestre de 2025, o Pelotas no Campeonato Gaúcho. Jorge chegou a atuar em 14 partidas e chamou atenção do tricolor do Rio Grande do Sul. Sob comando de Mano Menezes, o atleta não teve oportunidades na equipe principal, quando disputou espaço com Tiago Volpi, Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Adriel.

Com a chegada de Jorge, o Ceará passa a contar com quatro goleiros para o início do Campeonato Cearense. Ele se junta a Richard e Bruno Ferreira, remanescentes de 2025, além de Gustavo Martins, atleta que subiu das categorias de base.

Natural de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o goleiro iniciou carreira no interior do estado gaúcho. Avenida, Santa Cruz, São Borja e Avenida foram alguns times que o arqueiro defendeu. 

