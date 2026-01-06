Ceará acerta renovação de joia da base até o final de 2027
Giulio já treina no CT de Porangabuçu com o elenco profissional e deve ganhar oportunidades com o técnico Mozart no Campeonato Cearense
O Ceará acertou a renovação de contrato do atacante Giulio Gabriel, de 20 anos, até o final de 2027. A informação foi inicialmente veiculada por Rodrigo Cavalcante, do Canal do Vozão, e confirmada pelo Jogada.
Giulio chegou ao Vovô em agosto de 2025 e tinha contrato apenas até o final de janeiro de 2026. O ponta se destacou rapidamente sendo um dos principais nomes do time campeão da Copa do Nordeste Sub-20, eliminando Sport, Fortaleza e Bahia.
Giulio está treinando no CT de Porangabuçu com o elenco profissional do Alvinegro e deve ganhar oportunidades com o técnico Mozart no Campeonato Cearense.
