Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta renovação de joia da base até o final de 2027

Giulio já treina no CT de Porangabuçu com o elenco profissional e deve ganhar oportunidades com o técnico Mozart no Campeonato Cearense

Escrito por
Samir de Carvalho* e Samuel Conrado samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:14)
Jogada
Legenda: Giulio chegou ao Vovô em agosto de 2025 e tinha contrato apenas até o final de janeiro de 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará acertou a renovação de contrato do atacante Giulio Gabriel, de 20 anos, até o final de 2027. A informação foi inicialmente veiculada por Rodrigo Cavalcante, do Canal do Vozão, e confirmada pelo Jogada.

Giulio chegou ao Vovô em agosto de 2025 e tinha contrato apenas até o final de janeiro de 2026. O ponta se destacou rapidamente sendo um dos principais nomes do time campeão da Copa do Nordeste Sub-20, eliminando Sport, Fortaleza e Bahia.

Giulio está treinando no CT de Porangabuçu com o elenco profissional do Alvinegro e deve ganhar oportunidades com o técnico Mozart no Campeonato Cearense.

Veja também

teaser image
Jogada

Mozart elogia elenco do Ceará: 'Temos um time qualificado e forte'

teaser image
Jogada

Ex-jogador do Ceará, Fernando Sobral é anunciado por equipe da Série A

teaser image
Jogada

Guia do campeonato Cearense 2026: veja tudo sobre os times que vão lutar pelo título

Assuntos Relacionados
técnica

Jogada

Saiba quem é Nívea de Lima, a primeira técnica a vencer na Copinha

Treinadora de 44 anos está na Chapecoense desde 2012

Redação Há 36 minutos
Foto de Valdo, Floresta acerta com ex-jogador do Ceará para o Campeonato Cearense

Jogada

Floresta contrata zagueiro Valdo, ex-Ceará, para a temporada 2026

Valdo teve passagem marcante pelo Vovô entre os anos de 2016 e 2019

Ian Laurindo* Há 46 minutos

Jogada

Maracanã x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 46 minutos
Foto de Giulio Gabriel, jogador do Ceará

Jogada

Ceará acerta renovação de joia da base até o final de 2027

Giulio já treina no CT de Porangabuçu com o elenco profissional e deve ganhar oportunidades com o técnico Mozart no Campeonato Cearense

Samir de Carvalho* e Samuel Conrado Há 59 minutos
Foto de Kauã Ziegler, ex-Figueirense

Jogada

Ceará acerta contratação de jovem promessa do Figueirense

Kauã Ziegler já está na capital cearense para assinar com o Alvinegro

Samir de Carvalho* Há 1 hora

Jogada

Guia do campeonato Cearense 2026: veja tudo sobre os times que vão lutar pelo título

Competição começa nesta terça-feira (6). Ceará e Fortaleza estreiam no final de semana

Crisneive Silveira, Vladimir Marques, Ian Laurindo, Samir Carvalho, Fernanda Alves, Samuel Conrado 06 de Janeiro de 2026