Ex-jogador do Ceará, Fernando Sobral é anunciado por equipe da Série A
Volante vai atuar ao lado de Tinga, Breno Lopes e Pedro Rocha no Coxa Branca
O volante Fernando Sobral foi anunciado, nesta segunda (5), como novo reforço do Coritiba. O meio-campista assinou contrato por empréstimo de uma temporada com o Coxa. O atleta atuou pelo Ceará, mas o time de Porangabuçu não exerceu a cláusula de compra e, consequentemente, a renovação ao final do ano.
Vale ressaltar, no início de 2025, Fernando Sobral chegou ao Vovô emprestado do Cuiabá, com o clube investindo R$ 1,8 milhão com opção de compra fixada. Somando as duas passagens pelo Alvinegro - 2018 a 2022 e 2025 -, o volante disputou 220 partidas, com 10 gols e 10 assistências.
O jogador se junta a Tinga, Bruno Melo, Willian Oliveira, Pedro Rocha e Breno Lopes, figuras carimbadas no futebol cearense que vão disputar a elite nacional em 2026.
ANÚNCIO DO FERNANDO SOBRAL NO CORITIBA
* Sob supervisão de Samuel Conrado