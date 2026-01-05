Diário do Nordeste
Mozart elogia elenco do Ceará: 'Temos um time qualificado e forte'

Equipe entra em campo no dia 10 de janeiro, quando enfrenta o Floresta

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:45)
Jogada
Legenda: Mozart, novo técnico do Ceará, é apresentado.
Foto: Lucas Catrib/SVM

Novo técnico do Ceará, Mozart foi apresentado em Porangabuçu. João Paulo Silva, presidente do Vovô, além de Lucas Drubscky (Executivo de futebol) e Haroldo Martins (CEO de futebol) estiveram presentes. O profissional, que foi campeão da Série B pelo Coritiba em 2025, tem como principal objetivo conquistar o acesso com o Alviengro este ano. O treinador avaliou o elenco e explicou o motivo de ter decidido assumir o comando da equipe cearense. 

"Um dos motivos também de eu ter aceito o convite do Ceará é pelo elenco que aqui já estava e permaneceu para a temporada 2026. Tenho plena convicção que nós temos um elenco qualificado, forte, com as característicos que entendo que são necessárias para ter um time competitivo e vencedor", afirmou o treinador em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (5).

O Alvinegro terá pela frente quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Brasileiro. Mozart falou sobre o elenco para esta temporada e que seguirá de olho no mercado.

"Nós temos uma equipe muito forte, capacitada. Com capacidade técnica, física. É óbvio que esse processo de contratação acaba sendo contínuo. A gente avalia muitos jogadores. Mas a espinha dorsal da equipe é muito forte. Alguns já foram meus atletas, caso do Alex Silva e do Juan Alan. Outros, praticamente 80% do elenco, eu já tinha enfrentado em outras competições", afirmou.

"É obvio que estamos sempre atentos aos ajustes que são necessários ao longo da temporada, e é natural isso. Mas nós temos um elenco com um capacidade importante. E agora, cabe a mim como treinador, potencializar a capacidade desses jogadores", completou. 

A equipe estreia na temporada de 2026 no estadual. O Alvinegro enfrenta o Floresta no dia 10 de janeiro.

