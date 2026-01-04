Ceará oficializa venda do atacante Guilherme para a Turquia

O Ceará informou neste domingo (4) a negociação do atacante Guilherme para o Goztepe, da Turquia. A equipe turca vai pagar 1,4 milhão de euros, equivalente a 8,8 milhões de reais. O clube também adquire 85% dos direitos econômicos do atleta.

Guilherme chegou ao Ceará no final de 2024, para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Após o destaque na competição, o atleta foi integrado ao time principal.

No Alvinegro, o atacante conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste Sub-20. Guilherme era considerado uma promessa da base do Ceará. Na equipe principal do Vovô, ele fez 17 jogos, um gol e uma assistência. Na Série A, atuou por apenas 7 jogos, sendo 142 minutos.