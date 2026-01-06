Ceará acerta contratação de jovem promessa do Figueirense
Kauã Ziegler já está na capital cearense para assinar com o Alvinegro
O Ceará acertou a contratação do atacante Kauã Ziegler, do Figueirense. O jovem de 19 anos chega ao Vovô inicialmente para o Sub-20, mas com aval do futebol profissional, podendo ser utilizado também por Mozart na equipe principal. A informação foi divulgada pelo Portal Futebol Cearense e confirmada pelo Jogada.
Pelo Figueirense, o jogador se destacou na Copinha de 2024 e logo foi integrado ao elenco profissional do time catarinense. Pela equipe principal, ele disputou 14 partidas, marcando um gol e dando uma assistência. O jovem já vinha sendo monitorado pelo Ceará há cerca de 2 anos.
Na negociação, o Figueirense ainda manteve 50% dos direitos econômicos do atleta. Kauã já está na capital cearense para assinar com o Alvinegro.
Veja também