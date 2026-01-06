Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta contratação de jovem promessa do Figueirense

Kauã Ziegler já está na capital cearense para assinar com o Alvinegro

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:30)
Jogada
Legenda: Kauã Ziegler já está na capital cearense para assinar com o Alvinegro
Foto: Patrick Floriani / Figueirense

O Ceará acertou a contratação do atacante Kauã Ziegler, do Figueirense. O jovem de 19 anos chega ao Vovô inicialmente para o Sub-20, mas com aval do futebol profissional, podendo ser utilizado também por Mozart na equipe principal. A informação foi divulgada pelo Portal Futebol Cearense e confirmada pelo Jogada.

Pelo Figueirense, o jogador se destacou na Copinha de 2024 e logo foi integrado ao elenco profissional do time catarinense. Pela equipe principal, ele disputou 14 partidas, marcando um gol e dando uma assistência. O jovem já vinha sendo monitorado pelo Ceará há cerca de 2 anos.

Na negociação, o Figueirense ainda manteve 50% dos direitos econômicos do atleta. Kauã já está na capital cearense para assinar com o Alvinegro.

Veja também

teaser image
Jogada

Guia do campeonato Cearense 2026: veja tudo sobre os times que vão lutar pelo título

teaser image
Jogada

Mozart elogia elenco do Ceará: 'Temos um time qualificado e forte'

teaser image
Jogada

Ceará oficializa venda do atacante Guilherme para a Turquia

Assuntos Relacionados
Foto de Kauã Ziegler, ex-Figueirense

Jogada

Ceará acerta contratação de jovem promessa do Figueirense

Kauã Ziegler já está na capital cearense para assinar com o Alvinegro

Samir de Carvalho* Há 18 minutos

Jogada

Guia do campeonato Cearense 2026: veja tudo sobre os times que vão lutar pelo título

Competição começa nesta terça-feira (6). Ceará e Fortaleza estreiam no final de semana

Crisneive Silveira, Vladimir Marques, Ian Laurindo, Samir Carvalho, Fernanda Alves, Samuel Conrado 06 de Janeiro de 2026
Bruno Pacheco

Jogada

Fortaleza tentou negociar Pacheco com Coritiba e Chapecoense antes do jogador mover processo

Ex-diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin, explicou a situação em entrevista à Verdinha

Brenno Rebouças 05 de Janeiro de 2026

Jogada

Sérgio Papellin diz que Athletico/PR ainda busca contratar Lucas Sasha

O ex-executivo de futebol do Fortaleza e que já foi anunciado pelo Vitória/BA, foi entrevistado no programa Jogada 3º Tempo, da Verdinha

Vladimir Marques 05 de Janeiro de 2026
Foto de Sérgio Papellin

Jogada

Papellin explica saída do Fortaleza, fala em corte de R$ 7 milhões e detalha acerto com o Vitória

Profissional finalizou a quarta passagem dele pelo clube

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira 05 de Janeiro de 2026
Deyverson em treino do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem dificuldades em negociar jogadores no mercado por altos salários, afirma ex-dirigente

Sérgio Papellin, ex-Diretor de Futebol do Fortaleza, destacou a dificuldade em conseguir realocar os atletas em outras equipes

André Almeida 05 de Janeiro de 2026