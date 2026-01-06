Veja por quanto o Ceará vendeu Willian Machado ao Mirassol

O Ceará oficializou a negociação do zagueiro Willian Machado junto ao Mirassol. O clube paulista adquiriu o jogador por 1,5 milhão e meio de dólares por 100% dos direitos econômicos do atleta. O valor corresponde a mais de R$ 8 milhões de reais.

O atleta chegou ao Vovô no início da temporada de 2025, sendo um dos destaques da equipe comandada por Léo Condé, e vestiu a camisa alvinegra em 51 jogos e uma assistência. O jogador disputou todas as competições pelo clube: Campeonato Cearense, Série A, Copa do Nordeste e Copa do Brasil

O Alvinegro agradeceu o empenho do jogador e desejou sucesso na nova etapa da carreira. O jogador já havia se despedido do clube e da torcida em texto publicado numa rede social.

"Obrigado Ceará. Momento de agradecer a esse clube tão importante na minha trajetória, clube que acreditou e confiou no meu trabalho, mesmo sem nunca ter jogado uma série A. Que privilégio honrar essa camisa, e viver cada jogo com essa torcida extraordinária! Momentos bons e outros nem tanto, porém, todos eles vividos de forma intensa e verdadeira. Desejo muito sucesso e vitórias ao clube na sequência, isso é o que todos do clube e toda nação alvinegra merecem."

O clube paulista anunciou o novo reforço.