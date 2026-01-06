Floresta contrata zagueiro Valdo, ex-Ceará, para a temporada 2026

Ex-Ceará, o zagueiro Valdo foi anunciado como novo reforço do Floresta para a temporada 2026. O defensor de 33 anos chega para somar ao elenco no Lobo no Campeonato Cearense e assina contrato válido até o fim da Série C de 2026.

Valdo estava no Confiança e teve passagens pelo futebol japonês, depois que foi vendido pelo Ceará em 2019. Pelo Vovô, no qual atuou entre os anos de 2016 e 2019, o zagueiro conquistou o acesso à Série A em 2017 e foi bicampeão cearense nos de 2017 e 2019.

Valdo já se encontra no CT Felipe Santiago, local de treinamento do Verdão da Vila, onde realiza testes físicos e treina junto ao elenco comandado pelo treinador Leston Júnior.

ANÚNCIO DO FLORESTA

*Sob supervisão de Vladimir Marques