Ceará encaminha contratação do atacante Matheusinho; veja detalhes
Matheusinho, que estava no Sport, deve ser o novo contratado do Vovô para 2026
O Ceará deve anunciar em breve seu mais novo reforço: o atacante Matheusinho. Aos 27 anos, o jogador deve se tornar o quarto reforço do Vovô para a temporada, após o clube já ter anunciado os laterais Alex Silva e Fernando, além do meia Juan Alano. A informação foi confirmada pelo ge.
Matheusinho atuou no segundo semestre de 2025 pelo Sport, onde se destacou com dois gols e quatro assistências. Apesar do bom desempenho, o atacante não se reapresentou ao clube pernambucano, alegando salários atrasados e solicitando a rescisão contratual.
O jogador pertence ao Santa Clara, de Portugal, e chegaria ao Vozão por empréstimo, com opção de compra.
Além de atuar pelos lados do campo, Matheusinho também pode jogar como meia. O atleta iniciou a carreira como camisa 10 e, no elenco alvinegro, disputaria espaço com Fernandinho, Pedro Henrique, Giulio, Juan Alano, Vina e Matheus Araújo.