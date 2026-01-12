Ceará x Athletico/PR pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (12), pela 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô enfrenta o Athletico/PR, às 18h45 (de Brasília), no Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP).

A fase é a primeira de mata-mata do torneio, que conta com 64 clubes e 32 confrontos.

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da Xsports na tv aberta, canal 11.1

Como chega o Vozão

O Vozão se classificou em 2º do Grupo 6 com 6 pontos, vencendo Olímpico/SE (2x0) e Carajás/PA (3x0), e perdendo o 3º jogo com o time misto contra o Grêmio Prudente (2x1).

Nos três jogos, o Vozão atuou com uma equipe Sub-18 e comandado pelo técnico Mateus Oliveira.

Mas para o confronto, o Ceará chega reforçado de 5 atletas do Sub-20: Vinicius Uchella, Pedro Esli, Rian Patric, Enzo e Melk. O quinteto atuou pelo Vovô no sábado, no Campeonato Cearense na vitória contra o Floresta por 1x0, quando o Ceará atuou com a equipe sub-20 e sob o comando de Alison Henry.

Assim, Alison Henry comandará a equipe nesta segunda-feira, com a base do Sub-18, reforçada dos cinco atletas Sub-20.

O Furacão, foi o líder do Grupo 5, com sete pontos. O time empatou com o Osasco Sporting/SP (1x1), venceu o Maricá/RJ (1x0) e venceu o Araçatuba FC/SP (2x1).