Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará x Athletico/PR pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô entra em campo pela 2ª Fase, a primeira de mata-mata

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:22)
Jogada
Legenda: O Ceará entra em campo nesta segunda-feira pela Copinha
Foto: Alessandro Brito

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (12), pela 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô enfrenta o Athletico/PR, às 18h45 (de Brasília), no Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP).

A fase é a primeira de mata-mata do torneio, que conta com 64 clubes e 32 confrontos.

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da Xsports na tv aberta, canal 11.1

Palpites

inter@

Como chega o Vozão

O Vozão se classificou em 2º do Grupo 6 com 6 pontos, vencendo Olímpico/SE (2x0) e Carajás/PA (3x0), e perdendo o 3º jogo com o time misto contra o Grêmio Prudente (2x1).

Nos três jogos, o Vozão atuou com uma equipe Sub-18 e comandado pelo técnico Mateus Oliveira.

Mas para o confronto, o Ceará chega reforçado de 5 atletas do Sub-20: Vinicius Uchella, Pedro Esli, Rian Patric, Enzo e Melk. O quinteto atuou pelo Vovô no sábado, no Campeonato Cearense na vitória contra o Floresta por 1x0, quando o Ceará atuou com a equipe sub-20 e sob o comando de Alison Henry.

Assim,  Alison Henry comandará a equipe nesta segunda-feira, com a base do Sub-18, reforçada dos cinco atletas Sub-20.

O Furacão,  foi o líder do Grupo 5, com sete pontos. O time empatou com o Osasco Sporting/SP (1x1), venceu o Maricá/RJ (1x0) e venceu o Araçatuba FC/SP (2x1).

Assuntos Relacionados
Foto de Matheusinho, do Sport, que deve ser o novo reforço do Ceará

Jogada

Ceará encaminha contratação do atacante Matheusinho; veja detalhes

Matheusinho, que estava no Sport, deve ser o novo contratado do Vovô para 2026

Ian Laurindo* Há 10 minutos

Jogada

Ceará x Athletico/PR pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô entra em campo pela 2ª Fase, a primeira de mata-mata

Vladimir Marques Há 35 minutos
jogadoras

Jogada

Ceará vence o Pinhalense, mantém 100% em casa e volta à liderança da Superliga B feminina

Equipe volta a jogar na sexta-feira (16), fora de casa

Crisneive Silveira Há 36 minutos
Foto de Florian Wirtz, jogador do Liverpool

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 38 minutos
Foto de Ronald, novo reforço do Fortaleza, em atuação pelo Atlético-GO

Jogada

Fortaleza anuncia contratação do volante Ronald Falkoski, emprestado pelo Grêmio

Meio-campista de 22 anos chega por empréstimo e já iniciou atividades no CT

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Matheus Pereira, ex-jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza chega a nove saídas com empréstimo de Matheus Pereira; veja lista e valores

Das nove negociações, apenas uma foi venda direta e rendeu milhões ao Leão do Pici

Daniel Farias 12 de Janeiro de 2026