Como foi a estreia em 2026 de todos os times da Série B do Brasileiro
Ceará e Fortaleza estrearam na temporada neste fim de semana
Com o início da grande maioria dos Campeonatos Estaduais, todos os times que jogarão a Série B do Brasileiro em 2026 entraram em campo pela 1º vez no ano. E como foi a estreia deles?
América/MG e Athletic
O Coelho venceu o Athletic/MG, que também está na Série B, na 1º rodada do Campeonato Mineiro. O time comandado por Alberto Valenti, jogou com a força máxima e ganhou de 3x0, com gols de Eduardo Person, Thauan e Éverton Brito.
O América jogou com: Gustavo, Léo Alaba, Emerson Santos, Ricardo Silva, Artur,
Felipe Amaral, Gabriel Barros, Yago Souza, Eduardo Person, Thauan e Paulo Victor.
O Athletic/MG também foi com sua força máxima, comandado por Rui Duarte.
A equipe jogou com Glauco, Douglas Pelé, Jhonatan Silva, Felipe Vieira, Edson Miranda, Gian Cabezas, Kauan Lindes Leandro Alves, Alessio Da Cruz, Luiz Filipe e Ronaldo Tavares.
Atlético/GO
O Dragão venceu o Anápolis, que é da Série C, por 2x0 no Antônio Accioly, gols de Léo Jacó e Tito.
A equipe jogou com força máxima, comandado por Rafael Lacerda: Paulo Vítor, Matheus Ribeiro, Guilherme Lopes, Tito, Adriano Martins, Jader Gentil, Lima, Igor Henrique, Vitinho Lopes, Kevin Ramírez e Léo Jacó.
Avaí
O Leão da Ressacada já fez 2 jogos pelo Catarinense. Venceu o Barra na estreia por 2x1 na Ressacada (gols de Maurício Garcez e Josmar), mas perdeu para Criciúma, rival na Série B, por 2x1 no Henriberto Hulse.
O técnico do Avaí é Cauan de Almeida. No fim de semana a equipe perdeu para o Criciúma com: Otávio Passos, Wallison, Gabriel Simples, Allyson, João Bezerra,
Pedro Cuiabá, Jean Lucas, Zé Ricardo, Josmar, Thayllon e Maurício Garcez.
Botafogo-SP
A Pantera empatou em 0x0 na estreia do Paulistão, fora de casa contra o Velo Clube.
O time de Cláudio Tencati jogou com: Victor Souza, Jonathan, Ericson, Vilar,
Gabriel Inocêncio, Leandro Maciel, Everton Morelli, Jefferson Nem, Rafael Gava, Hygor e Léo Gamalho.
Ceará
O Vozão venceu o Floresta na estreia do Cearense atuando com uma equipe Sub-20 e comandado pelo treinador da garotada: Alison Henry.
O gol da vitória do Vozão no jogo de sábado no Domingão, em Horizonte, foi de Enzo Lodovico.
O Vozão jogou com: Gustavo Martins, Aloísio, Uchella, Gabriel Rocha, Samuel, João Gabriel, Pedro Eslí,Melk, Enzo Lodovico, Giulio e Gabriel Amaral.
A estreia do time profissional do Vovô será no dia 14, já sob o comando de Mozart.
CRB
O Galo da Pajuçara estreou no Campeonato Alagoano com vitória por 1x0 diante do CSE. A equipe de Eduardo Barroca jogou com sua força máxima.
Matheus Albino; Weverton, Henri, Wallace e Léo Campos; Luizão, Crystoppher , Pedro Castro; Dadá Belmonte, Thiaguinho e William Pottker (Mikael).
Criciúma
O Tigre já fez dois jogos pelo Campeonato Catarinense. A equipe perdeu na estreia para o Marcílio Dias por 2x0 no dia 7, mas se recuperou, batendo o Avaí no domingo por 2x1.
O time carvoeiro, do técnico Eduardo Baptista jogou no domingo com
Georgemy, Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán, Marcelo Hermes, César Martins,
Gui Lobo, Jhonata Robert, Eduardo, Diego Gonçalves e Waguininho.
Cuiabá
O Dourado estreou na temporada perdendo o clássico para o Luverdense por 1x0, fora de casa. A equipe foi mesclada com o Sub-23.
O técnico Eduardo Barros escalou a equipe assim: João Carlos, Vitor Mendes, Calebe, David, Eliel, Dudu, Vitor Barbara, Nino Paraíba, Marcelo, Gabriel e Raylan.
Fortaleza
O Leão do Pici estreou na temporada empatando com o Ferroviário em 0x0 no Presidente Vargas no último domingo.
O Leão ficou com um jogador a mais após expulsão de Bruno Miranda aos 43 do 1º tempo, mas não conseguiu superar o Ferrão.
O Tricolor de Tiago Carpini jogou com sua força máxima: Brenno, Mancuso, Rodrigo, Tomás Cardona, Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Tomás Pochettino, Adam Bareiro e Moisés.
Goiás
O Esmeraldino estreou no Goianão contra o Goiatuba e goleou por 4x0 na Serrinha. Os gols do Goiás foram marcados por Luisão, Lucas Rodrigues, Pedrinho e Gegê.
A equipe do técnico Daniel Paulista jogou com força máxima: Tadeu, Titi, Luisão, Nicolas, Rodrigo Soares, Lourenço, Lucas Rodrigues, Juninho, Bruno Sávio e Pedrinho.
Juventude
O alviverde gaúcho empatou em casa na estreia do Gaúchão, ficando no 1x1 com o Ypiranga de Erichim. A equipe, que manteve a base da Série A, marcou seu gol com Alisson Safira.
A equipe jogou com Jandrei, Abner, Messias, Marcos Paulo, Léo Índio, Igor Formiga, Iba Ly, Patryck, Gabriel Taliari, Alisson Safira e Mandaca.
Londrina
O LEC já fez dois jogos pelo Campeonato Paranaense. A equipe conquistou quatro pontos.
No dia 7, venceu por 2x0, o Operário/PR, que também está na Série B do Brasileiro, gols de João Tavares e Iago Teles.
E no dia 10, empatou com o Coritiba, time de Série A, em 2x2 no Couto Pereira, com gols de Iago Teles e Kevyn Lucas. O Coxa jogou com o Sub-23.
O time do técnico Allan Aal jogou no domingo com: Maurício Kozlinski, Maurício Júnior, Yago Lincoln, Wallace, Kevyn Lucas, André Luiz, Lucas Marques, João Tavares, Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles.
Náutico
O Timbu estreou no Campeonato Pernambucano com vitória diante do Maguary por 2x0 nos Aflitos. Os gols foram do atacante Paulo Sérgio.
O time do técnico Hélio dos Anjos jogou com: Muriel Becker, Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes, Yuri, Samuel Félix, Wenderson, Dodô, Paulo Sérgio, Vinícius e Jonas Toró.
Novorizontino
O Tigre estreou com derrota no Paulistão ao enfrentar uma pedreira: o Santos na Vila Belmiro na estreia de Gabigol.
A equipe perdeu o jogo de virada para o Peixe de Vojvoda, sofrendo gols de Gabigol e Tarciano. Diego Galo marcou o gol do Novorizontino.
O time de Enderson Moreira jogou com: Jordi, Iván Alvariño, Gabriel Bahia, Patrick, Mayk, Tavinho, Léo Naldi, Luís Oyama, Diego Galo, Rômulo e Robson.
Operário-PR
O Fantasma já fez dois jogos no Campeonato Paranaense e ainda não venceu. O time perdeu na estreia para o Londrina por 2x0 e empatou com o Maringá por 1x1, com Vinícius Diniz marcando o gol da equipe.
O time do técnico Zé Roberto jogou com: Elias Curzel, João Gabriel, Jhan Pool,
José Cuenú, Moraes, Índio, Vinícius Diniz, Pedro Vilhena, Boschilia, Hildeberto Pereira, Léo Gaúcho
Ponte Preta
A Macaca estreou no Paulistão diante de uma pedreira: o Corinthians, em Itaquera. E perdeu por 3x0.
A equipe de Marcelo Fernandes jogou com Diogo Silva, Pacheco, Saimon, João Gabriel, Diego Leão, Gustavo Telles, Rodrigo Souza, Diego Tavares, Élvis, Bruno Lopes e Jeh
São Bernardo
O Bernô estreou na temporada goleando o Capivariano pelo Campeonato Paulista. A equipe venceu por 4x0 no estádio 1º de Maio.
Os gols foram de Echaporã (dois), Felipe Garcia e Pedro Vitor.
A equipe do técnico Ricardo Catalá jogou com Alex Alves, Hugo Sanches, Hélder Maciel, Pará, Wellington Manzoli, Romisson, João Paulo, Foguinho, Echaporã, Felipe Garcia, Victor Andrade
Sport Recife
O Leão da Ilha estreou na temporada com um empate em 2x2 pelo Campeonato Pernambucano. A equipe do Sport foi toda do Sub20, e o treinador, da categoria,
Alexandre Oliveira.
O Sport está em processo de reformulação e deve manter o sub-20 por algumas rodadas até ter um grupo principal completo.
Vila Nova
O Tigre estreou na temporada ganhando fora de casa do Ouvidorense, pelo Campeonato Goiano. A equipe venceu por 2x1, com gols de Dellatorre e Janderson, recém contratado do Ceará.
O time do técnico Umberto Louzer jogou com Airton, Willian Formiga, Elias, Tiago Pagnussat, Pedro Romano, Willian Maranhão, Marquinhos Gabriel, João Vieira, Janderson, Dellatorre e André Luís.