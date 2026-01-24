Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará e Fortaleza estão entre times da Série B com melhor aproveitamento em 2026; veja ranking

Os primeiros compromissos do ano foram válidos pelos Estaduais

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza estão invictos na temporada de 2026
Foto: Fotos: Kid Júnior / SVM

O início da temporada de 2026 é marcado pelos Estaduais e também pelos testes nos elencos. Em preparação para a Série B, Ceará e Fortaleza ainda não perderam no ano e acumulam 83,3% de aproveitamento cada um, em um dos melhores índices dentre todos os participantes da 2ª divisão.

O Diário do Nordeste então apresenta um ranking do rendimento das equipes nestes primeiros desafios. É fato que os grupos estão em montagem, uma parte utilizou até um plantel Sub-20, mas os torneios locais servem como o termômetro inicial ao torcedor e para o estágio físico dos atletas.

O Operário-PR, por exemplo, com uma vitória em cinco jogos e 26,6% de aproveitamento, demitiu o técnico Alex. Já o pior momento é da Ponte Preta, com 0%: são quatro derrotas em quatro partidas.

Em contrapartida, os melhores são CRB, Vila Nova e Náutico, que venceram todos os jogos (100%).

Aproveitamento dos times da Série B em 2026

  • CRB: 4 jogos - 4 vitórias | 100% de aproveitamento
  • Vila Nova: 4 jogos - 4 vitórias | 100% de aproveitamento
  • Náutico: 4 jogos - 4 vitórias | 100% de aproveitamento
  • Londrina: 5 jogos -  4 vitória + 1 empate | 86,6% de aproveitamento
  • Avaí: 5 jogos - 3 vitória + 1 empate + 1 derrota | 83,3% de aproveitamento
  • Ceará: 4 jogos - 3 vitórias + 1 empate | 83,3% de aproveitamento
  • Fortaleza: 4 jogos - 3 vitórias + 1 empate | 83,3% de aproveitamento
  • Criciúma: 5 jogos - 3 vitória + 1 empate + 1 derrota | 83,3% de aproveitamento
  • Novorizontino: 4 jogos - 3 vitórias + 1 derrota | 83,3% de aproveitamento
  • América-MG: 4 jogos - 2 vitórias + 2 empates | 66,6% de aproveitamento
  • Juventude: 4 jogos - 2 vitórias + 2 empates | | 66,6% de aproveitamento
  • Goiás: 4 jogos - 2 vitórias + 2 empates | 66,6% de aproveitamento
  • Atlético-GO: 4 jogos - 2 vitória + 1 empate + 1 derrota | 58,3% de aproveitamento
  • São Bernardo-SP: 4 jogos - 2 vitória + 1 empate + 1 derrota | 58,3% de aproveitamento
  • Sport: 4 jogos - 2 vitórias + 1 empate + 1 derrota | 58,3% de aproveitamento
  • Botafogo-SP: 4 jogos - 1 vitória + 2 empates + 1 derrota | 41,6% de aproveitamento
  • Athletic-MG: 4 jogos - 1 vitória + 1 empate + 2 derrotas | 33% de aproveitamento
  • Cuiabá: 4 jogos - 1 vitória + 1 empate + 2 derrotas | 33% de aproveitamento
  • Operário-PR: 5 jogos - 1 vitória + 1 empate + 3 derrotas | 26,6% de aproveitamento
  • Ponte Preta: 4 jogos - 4 derrotas | 0% de aproveitamento
Assuntos Relacionados