Ceará e Fortaleza estão entre times da Série B com melhor aproveitamento em 2026; veja ranking

O início da temporada de 2026 é marcado pelos Estaduais e também pelos testes nos elencos. Em preparação para a Série B, Ceará e Fortaleza ainda não perderam no ano e acumulam 83,3% de aproveitamento cada um, em um dos melhores índices dentre todos os participantes da 2ª divisão.

O Diário do Nordeste então apresenta um ranking do rendimento das equipes nestes primeiros desafios. É fato que os grupos estão em montagem, uma parte utilizou até um plantel Sub-20, mas os torneios locais servem como o termômetro inicial ao torcedor e para o estágio físico dos atletas.

O Operário-PR, por exemplo, com uma vitória em cinco jogos e 26,6% de aproveitamento, demitiu o técnico Alex. Já o pior momento é da Ponte Preta, com 0%: são quatro derrotas em quatro partidas.

Em contrapartida, os melhores são CRB, Vila Nova e Náutico, que venceram todos os jogos (100%).

Aproveitamento dos times da Série B em 2026