Ceará e Fortaleza estão entre times da Série B com melhor aproveitamento em 2026; veja ranking
Os primeiros compromissos do ano foram válidos pelos Estaduais
O início da temporada de 2026 é marcado pelos Estaduais e também pelos testes nos elencos. Em preparação para a Série B, Ceará e Fortaleza ainda não perderam no ano e acumulam 83,3% de aproveitamento cada um, em um dos melhores índices dentre todos os participantes da 2ª divisão.
O Diário do Nordeste então apresenta um ranking do rendimento das equipes nestes primeiros desafios. É fato que os grupos estão em montagem, uma parte utilizou até um plantel Sub-20, mas os torneios locais servem como o termômetro inicial ao torcedor e para o estágio físico dos atletas.
O Operário-PR, por exemplo, com uma vitória em cinco jogos e 26,6% de aproveitamento, demitiu o técnico Alex. Já o pior momento é da Ponte Preta, com 0%: são quatro derrotas em quatro partidas.
Em contrapartida, os melhores são CRB, Vila Nova e Náutico, que venceram todos os jogos (100%).
Aproveitamento dos times da Série B em 2026
- CRB: 4 jogos - 4 vitórias | 100% de aproveitamento
- Vila Nova: 4 jogos - 4 vitórias | 100% de aproveitamento
- Náutico: 4 jogos - 4 vitórias | 100% de aproveitamento
- Londrina: 5 jogos - 4 vitória + 1 empate | 86,6% de aproveitamento
- Avaí: 5 jogos - 3 vitória + 1 empate + 1 derrota | 83,3% de aproveitamento
- Ceará: 4 jogos - 3 vitórias + 1 empate | 83,3% de aproveitamento
- Fortaleza: 4 jogos - 3 vitórias + 1 empate | 83,3% de aproveitamento
- Criciúma: 5 jogos - 3 vitória + 1 empate + 1 derrota | 83,3% de aproveitamento
- Novorizontino: 4 jogos - 3 vitórias + 1 derrota | 83,3% de aproveitamento
- América-MG: 4 jogos - 2 vitórias + 2 empates | 66,6% de aproveitamento
- Juventude: 4 jogos - 2 vitórias + 2 empates | | 66,6% de aproveitamento
- Goiás: 4 jogos - 2 vitórias + 2 empates | 66,6% de aproveitamento
- Atlético-GO: 4 jogos - 2 vitória + 1 empate + 1 derrota | 58,3% de aproveitamento
- São Bernardo-SP: 4 jogos - 2 vitória + 1 empate + 1 derrota | 58,3% de aproveitamento
- Sport: 4 jogos - 2 vitórias + 1 empate + 1 derrota | 58,3% de aproveitamento
- Botafogo-SP: 4 jogos - 1 vitória + 2 empates + 1 derrota | 41,6% de aproveitamento
- Athletic-MG: 4 jogos - 1 vitória + 1 empate + 2 derrotas | 33% de aproveitamento
- Cuiabá: 4 jogos - 1 vitória + 1 empate + 2 derrotas | 33% de aproveitamento
- Operário-PR: 5 jogos - 1 vitória + 1 empate + 3 derrotas | 26,6% de aproveitamento
- Ponte Preta: 4 jogos - 4 derrotas | 0% de aproveitamento