Lucca celebra primeiro gol pelo Ceará e destaca evolução do time com Mozart

Atacante de 22 anos é atualmente o único centroavante do elenco principal do Vovô

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 19:13)
Jogada
Legenda: Lucca durante Ceará x Iguatu no Campeonato Cearense 2026
Foto: Davi Rocha

O centroavante Lucca marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ceará neste sábado (17), no empate em 1 a 1 com o Iguatu, pelo Campeonato Cearense 2026. Após o jogo, o atacante celebrou o gol e destacou a evolução do time sob o comando do técnico Mozart.

A gente está em início de trabalho, a gente está evoluindo, tanto que a gente está chegando, infelizmente não está saindo o gol. Mas a gente está bem, a gente está evoluindo, a gente está pegando o trabalho do professor”, afirmou Lucca.

Jogadores do Ceará comemoram gol sobre o Iguatu
Legenda: Jogadores do Ceará comemoram gol sobre o Iguatu
Foto: Davi Rocha

Além do gol marcado aos seis minutos do segundo tempo, em cabeceio após cruzamento de Pedro Henrique, Lucca teve outras oportunidades de balançar as redes, mas não conseguiu convertê-las em gol. Para ele, isso passou pela boa postura da defesa do Iguatu.

A defesa deles é difícil jogar com eles marcando com cinco lá atrás, mas a gente tem que ganhar, independente de como eles estão, a gente tem que ganhar, fazer o gol”, concluiu o camisa 99 do Vovô, titular nos dois jogos do time principal deste ano.

