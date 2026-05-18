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Neymar vai ser convocado para Copa do Mundo? Vote

O atacante é a principal dúvida da Seleção Brasileira

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:49)
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Legenda: O atacante Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols
Foto: AFP

O atacante Neymar é a principal dúvida da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com 34 anos, o atleta do Santos participou dos últimos três Mundiais (2014, 2018 e 2022) e tem o sonho de integrar mais uma vez o elenco do Brasil. Na história, é o maior goleador do Brasil, com 79 gols.

A lista dos convocados será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17h, em evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na ocasião, o técnico italiano Carlo Ancelotti vai chamar 26 jogadores.

Vale ressaltar que o comandante nunca convocou Neymar desde que assumiu o cargo. Apesar disso, sempre pontuou sobre a qualidade técnica do atacante, mas fez ressalvas sobre o preparo físico. Por isso, a dúvida segue na comissão técnica e também na torcida.

E aí, Neymar vai ser chamado? Vote na enquete abaixo.

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