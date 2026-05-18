O atacante Neymar é a principal dúvida da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com 34 anos, o atleta do Santos participou dos últimos três Mundiais (2014, 2018 e 2022) e tem o sonho de integrar mais uma vez o elenco do Brasil. Na história, é o maior goleador do Brasil, com 79 gols.

A lista dos convocados será divulgada nesta segunda-feira (18), às 17h, em evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na ocasião, o técnico italiano Carlo Ancelotti vai chamar 26 jogadores.

Vale ressaltar que o comandante nunca convocou Neymar desde que assumiu o cargo. Apesar disso, sempre pontuou sobre a qualidade técnica do atacante, mas fez ressalvas sobre o preparo físico. Por isso, a dúvida segue na comissão técnica e também na torcida.

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