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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 11:39)
Jogada
Legenda: Arsenal tenta vitória para se manter na liderança
Foto: Divulgação/Arsenal

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (18)

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Arsenal x Burnley | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 19h | Ponte Preta x Londrina | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

  • 19h | Ferroviária (F) x Vitória (F) | UOL
  • 20h | São Paulo (F) x Juventude (F) | N Sports
  • 21h | Cruzeiro (F) x Corinthians (F) | Sportv
  • 21h | Palmeiras (F) x Botafogo (F) | TV Brasil
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