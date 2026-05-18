Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (18)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (18)

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Arsenal x Burnley | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h | Ponte Preta x Londrina | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO