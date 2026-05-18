Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 11:39)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (18)
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Arsenal x Burnley | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 19h | Ponte Preta x Londrina | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
- 19h | Ferroviária (F) x Vitória (F) | UOL
- 20h | São Paulo (F) x Juventude (F) | N Sports
- 21h | Cruzeiro (F) x Corinthians (F) | Sportv
- 21h | Palmeiras (F) x Botafogo (F) | TV Brasil
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