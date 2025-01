Conmebol abre investigação após brasileiro relatar insultos racistas no Sul-Americano sub-20

Um possível ato discriminatório minimizou a felicidade da seleção brasileira pela vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, neste domingo, pela segunda rodada do Sul-Americano sub-20, disputado na Venezuela. Rayan, do Vasco, acusa o goleiro rival de ofensas racistas que serão investigadas pela Conmebol.



A entidade que rege o futebol sul-americano anunciou nesta segunda-feira que abriu uma investigação sobre o caso. "A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), por meio de sua unidade disciplinar, abriu investigação nesta segunda (27) após o atacante da Seleção Brasileira Sub-20 Rayan, do Vasco, relatar ter sofrido injúria racial do goleiro da Bolívia, Fabián Pereyra", revelou o Ministério do Esporte brasileiro.



A Conmebol anunciou a investigação após ser notificada pelo Ministério do Esporte brasileiro, que enviou um ofício cobrando "uma investigação com a máxima seriedade e que medidas disciplinares efetivas sejam tomadas para punir o responsável, caso a denúncia seja confirmada."



Times brasileiros e mesmo a seleção nacional são constantemente vítimas de racismo, sobretudo no continente, de torcedores adversários. No campo, o fato é mais raro e o pedido é que não passe despercebido e sem punição.



"A impunidade apenas perpetua a violência racial, desrespeitando os atletas, as instituições e os torcedores que acreditam no poder do esporte como ferramenta de transformação social", frisou o Ministério do Esporte. "O MEsp reforça a necessidade de ações rápidas, firmes e exemplares contra o racismo no esporte. É hora de mostrarmos que o discurso contra a discriminação racial não é apenas retórico, mas sim um compromisso verdadeiro com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária."