Melk marca seu primeiro gol como profissional pelo Ceará em goleada contra o Jacuipense

A noite desta terça-feira (14), foi especial para o atacante Melk, do Ceará. O garoto de 20 anos, cria da base do Vozão, marcou o primeiro gol como profissional, o terceiro na goleada de 4x1 diante do Jacuipense, no Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste.

Ele, que entrou no início do 2º tempo no lugar de Juan Alano, fez uma bela jogada individual ao 38 do 2º tempo, passando por 4 marcadores e só tirando do goleiro Marcelo: 3x1.

O gol foi muito importante naquele momento do jogo, Um minuto antes, o Jacuipense perdeu a chance do empate em chute para fora.

Em busca do gol

Melk perseguia o primeiro gol pelo profissional do Vozão há 16 jogos. Eram quase 800 minutos buscando.

Desde sua estreia contra o Floresta no Cearense quando o Vovô jogou com o Sub-20, quando colocou uma bola na trave.

Ele até chegou perto de marcar em um dos jogos da semifinal do Cearense contra o mesmo Floresta, ao finalizar a gol, mas como a bola desviou em Wendel Silva, o árbitro deu o gol para o centroavante do Vovô, e não para Melk.

Mas a espera acabou nesta terça-feira, com Melk muito comemorado pelos companheiros e pela torcida após o gol.