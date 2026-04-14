Cardona, zagueiro do Fortaleza, passa por cirurgia no joelho

O zagueiro do Fortaleza, Tomás Cardona, passou por um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo nesta terça-feira (14). A artroscopia já estava programada para esse período, porque, além do joelho, o jogador vai tratar um estiramento posterior na coxa esquerda. O prazo de retorno às atividades são de dois a três meses.

A lesão na coxa vai demandar mais tempo para o tratamento, por isso, o médico do Fortaleza, Dr. Roberto Oliveira, informou em boletim divulgado na última sexta-feira (10), que iriam utilizar o tempo longo de tratamento para resolver as duas situações do argentino.

A cirurgia foi tranquila e Cardona já recebeu alta, iniciando o processo de recuperação em casa, informou o Fortaleza em nota. O departamento médico do Leão seguirá acompanhando o atleta.

A última vez que o zagueiro entrou em campo foi no dia 24 de fevereiro, pela Copa do Brasil, na estreia do Tricolor contra o Maguary-PE. O Fortaleza venceu a equipe por 4 a 3, com um dos gols marcados pelo defensor leonino.