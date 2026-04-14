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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 14 de abril de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: O atacante Lamine Yamal é a principal estrela do elenco do Barcelona
Foto: Josep Lago / AFP

agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (14)

AFC CHAMPIONS LEAGUE (OITAVAS DE FINAL)

  • 15h | Al Ittihad x Al Wahda | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 15h | Al Qadsiah x Al Shabab | Canal GOAT

CHAMPIONS LEAGUE (OITAVAS DE FINAL)

  • 16h | Atlético de Madrid x Barcelona | SBT, TNT e HBO Max
  • 16h | Liverpool x PSG | HBO Max

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Cerro Porteño x Junior Barranquilla | Paramount+
  • 19h | Estudiantes x Cusco | ESPN 4 e Disney+
  • 19h | Nacional-URU x Deportes Tolima | Paramount+
  • 21h | Boca Juniors x Barcelona-EQU | Paramount+
  • 21h | Bolívar x Deportivo La Guaira | ESPN 4 e Disney+
  • 23h | LDU x Mirassol | Paramount+
  • 23h | Universitario x Coquimbo Unido | ESPN 4 e Disney+

COPA DO NORDESTE

  • 21h30 | Ceará x Jacuipense | Arena Castelão

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | São Paulo x O'Higgins | ESPN e Disney+
  • 19h | Grêmio x Deportivo Riestra | Paramount+
  • 21h | Vasco x Audax Italiano | Paramount+
  • 21h30 | Santos x Deportivo Recoleta | SBT, ESPN e Disney+
  • 21h30 | Palestino x Montevideo City Torque | Paramount+

CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)

  • 22h | Cruz Azul x Los Angeles FC | ESPN 2 e Disney+

FIFA SERIES 2026

  • 22h30 | Brasil (F) x Zâmbia (F) | Sportv
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