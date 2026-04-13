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Ceará tem seu melhor início em Série B de pontos corridos em 13 participações

Vovô está na liderança após 4 rodadas e conseguiu seu melhor início

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:28)
Jogada
Legenda: Ao vencer o Nàutico, o Ceará terminou a 4ª rodada como líder e alcançou seu melhor início em pontos corridos na Série B
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Ao vencer o Náutico por 1x0 e encerrar a 4ª rodada como líder da Série B, o Ceará alcançou sua melhor campanha da história em uma Série B de Pontos Corridos, com 8 pontos conquistados. Ou seja, é o melhor início do Vovô, em sua 13ª participação no novo formato, em Pontos Corridos com 20 times, implementado a partir de 2006.

Nem nas 3 campanhas que resultaram em acesso para a Série A começaram tão boas.

Em 2009, no primeiro acesso em Pontos Corridos, o Vovô só tinha 2 pontos em 4 rodadas. Mas reagiu no decorrer da competição e foi 3º com 68.

No segundo acesso, em 2017, o início foi bom, com 7 pontos. A equipe manteria a regularidade e subiu em 3º com 67.

A pontuação de 2017, aliás, era a melhor do Vovô em Pontos Corridos, com 7 pontos, junto com 2007 e 2014.

No último acesso, em 2024, a equipe começou oscilando e fez 5 pontos em 4 rodadas, mas reagiu e subiu com 4º com 64 pontos.

Histórico do Ceará na Série B de Pontos corridos  

2006: 6 pontos (Foi 15º com 45 pontos)
2007: 7 pontos (Foi o 16º com 50)
2008: 6 pontos (Foi o 12º com 49)
2009: 2 pontos (subiu em 3º com 68)
2012: 1 ponto (foi 11º com 47)
2013: 5 pontos (Foi 7º com 59)
2014: 7 pontos (Foi 8º com 57)
2015: 4 pontos (Foi 15º com 45)
2016: 4 pontos (Foi 10º com 54)
2017: 7 pontos (subiu em 3º com 67)
2023: 3 pontos (Foi 11º com 50)
2024: 5 pontos (subiu em 4º com 64)

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