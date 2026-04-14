Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações da Champions League

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League 2025/26. A partida será disputada no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

No confronto de ida, o Atlético venceu por 2 a 0 e chega com vantagem para decidir em casa. Já o Barcelona precisa de uma vitória por três gols de diferença para avançar direto à semifinal.

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Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo em:

SBT (TV aberta)

TNT Sports (TV fechada)

HBO Max (streaming)

Horário do jogo

16h (de Brasília)

Prováveis escalações

Atlético de Madrid (técnico: Diego Simeone)

Musso; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano Simeone e Lookman; Julián Álvarez e Griezmann.

Barcelona (técnico: Hansi Flick)

Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín e João Cancelo; De Jong, Gavi e Pedri; Fermín López, Lamine Yamal e Ferrán Torres.