Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Zoológico de Fortaleza ficará fechado durante dois dias para manutenção; entenda

Equipamento voltou a abrir no último fim de semana após três anos de reformas.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 11:32)
Ceará
Entrada do Parque Zoobotânico de Fortaleza em um dia chuvoso, com crianças e adultos atravessando a rua usando capas de chuva e guarda-chuvas, cercados por árvores e vegetação tropical.
Legenda: Zoológico de Fortaleza foi reaberto na manhã deste sábado, dia 11, e fica no Parque Botânico da Cidade
Foto: Fabiane de Paula

Após ser reaberto ao público no sábado (11), Parque Zoobotânico de Fortaleza (Zoológico e Horto Municipal), no bairro Passaré, ficará fechado temporariamente nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15) para serviços de manutenção e bem-estar dos animais.

Segundo a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), a medida foi necessária devido ao grande número de visitantes registrados na reinauguração.

"Após um período sem contato direto com o público, os animais passaram por uma mudança significativa na rotina, o que demanda um acompanhamento mais cuidadoso neste momento", informou a UrbFor.

Veja também

teaser image
Ceará

'Entardecer dos 300': aniversário de Fortaleza reúne música, pôr do sol e memória; veja imagens

teaser image
Ceará

Pavimento afunda e abre buraco na Rua Dona Leopoldina, em Fortaleza

O Zooógico de Fortaleza voltou a receber visitantes após ficar três anos em reforma, como parte das comemorações do tricentenário da capital cearense.

Novos horários do Zoológico de Fortaleza

A partir da recepção incial acima do previsto, a gestão do equipamento decidiu alterar o horário de funcionamento para quarta à domingo, das 9h às 16, com entrada permitida até às 15h30. Antes, o plano era ter visitas a partir das terças.

Regras para visitar o local

Ao Diário do Nordeste, a gestão municipal reforçou que o Parque Zoobotânico é um lugar de descontração e apreciação da natureza, mas que é preciso utilizar o espaço de forma adequada.

"O Zoológico é, acima de tudo, um equipamento voltado à preservação das espécies. Por isso, ajustes logísticos seguem sendo avaliados continuamente, a partir da operação diária e do fluxo de visitantes", afirmou a UrbFor.

"A partir desses levantamentos, todas as medidas necessárias serão adotadas para garantir o bem-estar dos animais, assegurando que a convivência com o público ocorra de forma responsável e com o menor impacto possível", finalizou a autarquia.

Abaixo, confira as principais regras para a visitação do Zoológico Municipal Sargento Prata:

  • Não alimente os animais;
  • Não ultrapasse, suba ou se incline nas barreiras de proteção;
  • Não arremesse objetos nos animais;
  • Não grite ou faça barulhos que possam assustar os animais;
  • Evite fotos com flash;
  • Não é permitido entrar com alimentos ou bebidas que não sejam água;
  • Não é permitido entrar com bolas, balões, entre outros brinquedos (estes podem ultrapassar as barreiras de segurança e causar prejuízos à saúde dos animais);
  • Proibido fumar (a fumaça pode causar prejuízos à saúde dos animais);
  • Não é permitido o uso de fogo, isqueiro, velas, entre outros;
  • Proibido fazer brincadeira de correr, pular, pegar ou esconder na área dos animais.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Entrada do Parque Zoobotânico de Fortaleza em um dia chuvoso, com crianças e adultos atravessando a rua usando capas de chuva e guarda-chuvas, cercados por árvores e vegetação tropical.
Ceará

Zoológico de Fortaleza ficará fechado durante dois dias para manutenção; entenda

Equipamento voltou a abrir no último fim de semana após três anos de reformas.

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Na imagem, um homem jovem de pele parda e cabelos curtos e escuros sorri para a câmera. Ele usa aparelho ortodôntico, uma camiseta preta básica e um relógio digital de pulso preto. Ele está com os braços cruzados, apoiados sobre uma superfície branca em primeiro plano. Ao fundo, há uma parede revestida de madeira com veios verticais em tons de marrom. A iluminação é suave, destacando o rosto do rapaz.
Ceará

Filho de motorista e diarista, aluno de escola pública do Bom Jardim é aprovado em Medicina na UFC

Mateus Rodrigues de Freitas não fez curso preparatório e abdicou até mesmo de relacionamento.

Diego Barbosa
Há 2 horas
Beach Park retorna Promoção Residentes do Ceará com lanche grátis para os parques
Ceará

Beach Park retorna Promoção Residentes do Ceará com lanche grátis para os parques

Moradores do Ceará têm acesso à promoção com desconto nos ingressos até 29/04 com agendamento até julho

Agência de Conteúdo DN
14 de Abril de 2026
pessoa segura cartela de remédios.
Ceará

Como consultar medicamentos disponíveis nas unidades de saúde de Fortaleza

Aplicativo mostra disponibilidade e facilita acesso da população.

Redação
14 de Abril de 2026
Mulher fazendo apresentação musical ao ao livre durante aniversário de Fortaleza.
Ceará

'Entardecer dos 300': aniversário de Fortaleza reúne música, pôr do sol e memória; veja imagens

Organização Casa de Vovó Dedé se apresentou na Ponte dos Ingleses nesta segunda-feira (13).

Clarice Nascimento e Letícia do Vale
13 de Abril de 2026
Chuva derruba muro sobre carro e alaga casas no bairro Aerolândia, em Fortaleza
Ceará

Chuva derruba muro sobre carro e alaga casas no bairro Aerolândia, em Fortaleza

Casas e ruas ficaram alagadas em diversos bairros.

Matheus Facundo e Luciano Rodrigues
13 de Abril de 2026
Na imagem, uma fotografia no estilo
Ceará

Álbuns de fotografia registram transformações e contam a história de Fortaleza

Diego Barbosa
13 de Abril de 2026
Foto de carro preso em buraco no Joaquim Távora.
Ceará

Pavimento afunda e abre buraco na Rua Dona Leopoldina, em Fortaleza

Carro ficou preso e via foi interditada. Reparos devem ser concluídos na terça-feira (14).

Redação
13 de Abril de 2026
Imóveis na rua Castro e Silva, no Centro de Fortaleza.
Ceará

Onze imóveis no Centro de Fortaleza são interditados por riscos estruturais

Segundo a Defesa Civil, a interdição foi feita após o desabamento da marquise de dois prédios.

Redação
13 de Abril de 2026
Foto de Ismaily Andrade, morto em acidente na cidade de Beberibe.
Ceará

Acidente de moto deixa piloto de 37 anos morto em Beberibe

Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente fatal ocorrido neste domingo (12).

Redação
13 de Abril de 2026
Mãos segurando celular com o app do MEC aberto para matéria sobre o prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2026.
Ceará

Enem 2026: começa prazo para pedir isenção da taxa; veja datas

O prazo também vale para justificar ausência no exame de 2025.

Redação
13 de Abril de 2026
Ceará

Ceará registra chuvas em 122 cidades nesta segunda(13); veja previsão para início da semana

Aracoiaba registrou o segundo maior volume acumulado de sua história

Redação
13 de Abril de 2026
Jovens em sala de aula, fazendo vestibular Unifor
Ceará

Unifor abre inscrições para processo seletivo 2026.2

São ofertadas vagas para os cursos de graduação presencial, incluindo Medicina.

Agência de Conteúdo DN
13 de Abril de 2026
Imagem da cantora Laninha Show, que se apresentou no aniversário de 300 anos de Fortaleza.
Ceará

Fortaleza celebra 300 anos com shows de samba, forró e chuva em polos lotados; veja imagens

Neste domingo (12), festa contou com Alcione, Simone Mendes, Nattan e Alexandre Pires.

Letícia do Vale e Beatriz Rabelo
12 de Abril de 2026
pessoa andando em local chuvoso.
Ceará

Das 10 cidades cearenses com mais chuvas em 2026, nove estão abaixo da média histórica

O município de Moraújo, que teve a maior média do ano, é um dos que estão abaixo da taxa de precipitação normal.

Geovana Almeida*
12 de Abril de 2026
Imagem mostra close-up em mãos de mulher idosa em movimento de bater palmas.
Ceará

Quem são as principais vítimas de câncer no Ceará? Boletim da Sesa revela perfil

Documento da Secretaria da Saúde indica grupos mais vulneráveis à doença, uma das principais causas de óbitos no mundo.

Carol Melo
12 de Abril de 2026
Cano rompe e vaza água em corredor do IJF; veja vídeo
Ceará

Cano rompe e vaza água em corredor do IJF; veja vídeo

O vazamento aconteceu no setor da UTI, mas foi resolvido pelas equipes de manutenção.

Redação
11 de Abril de 2026
Foco em olhinho de bebê recém-nascido.
Ceará

Crianças até 2 anos poderão fazer 'teste do olhinho' gratuito em shopping de Fortaleza; saiba como

A ação é promovida pelo Caviver e ocorrerá em dias específicos no shopping RioMar Fortaleza.

Redação
11 de Abril de 2026
Foto de fiscalização da Enel.
Ceará

Cinco pessoas são presas por furto de energia no CE

Ações ocorreram na Região Metropolitana de Fortaleza e no Cariri entre quinta (9) e sexta-feira (10).

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem aberta de uma paradinha, espaço gradeado com contêineres laranja que funcionam como ponto de descanso para motociclistas em Fortaleza. Na foto, há vários homens sentados em banquinhos e outros montados nas motos.
Ceará

Paradinha para motociclistas: veja onde será novo ponto em Fortaleza

Unidades dão suporte a profissionais que atuam em entregas.

Redação
11 de Abril de 2026