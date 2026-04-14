Após ser reaberto ao público no sábado (11), o Parque Zoobotânico de Fortaleza (Zoológico e Horto Municipal), no bairro Passaré, ficará fechado temporariamente nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15) para serviços de manutenção e bem-estar dos animais.

Segundo a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), a medida foi necessária devido ao grande número de visitantes registrados na reinauguração.

"Após um período sem contato direto com o público, os animais passaram por uma mudança significativa na rotina, o que demanda um acompanhamento mais cuidadoso neste momento", informou a UrbFor.

Veja também Ceará 'Entardecer dos 300': aniversário de Fortaleza reúne música, pôr do sol e memória; veja imagens Ceará Pavimento afunda e abre buraco na Rua Dona Leopoldina, em Fortaleza

O Zooógico de Fortaleza voltou a receber visitantes após ficar três anos em reforma, como parte das comemorações do tricentenário da capital cearense.

Novos horários do Zoológico de Fortaleza

A partir da recepção incial acima do previsto, a gestão do equipamento decidiu alterar o horário de funcionamento para quarta à domingo, das 9h às 16, com entrada permitida até às 15h30. Antes, o plano era ter visitas a partir das terças.

Regras para visitar o local

Ao Diário do Nordeste, a gestão municipal reforçou que o Parque Zoobotânico é um lugar de descontração e apreciação da natureza, mas que é preciso utilizar o espaço de forma adequada.

"O Zoológico é, acima de tudo, um equipamento voltado à preservação das espécies. Por isso, ajustes logísticos seguem sendo avaliados continuamente, a partir da operação diária e do fluxo de visitantes", afirmou a UrbFor.

"A partir desses levantamentos, todas as medidas necessárias serão adotadas para garantir o bem-estar dos animais, assegurando que a convivência com o público ocorra de forma responsável e com o menor impacto possível", finalizou a autarquia.

Abaixo, confira as principais regras para a visitação do Zoológico Municipal Sargento Prata:

Não alimente os animais;

Não ultrapasse, suba ou se incline nas barreiras de proteção;

Não arremesse objetos nos animais;

Não grite ou faça barulhos que possam assustar os animais;

Evite fotos com flash;

Não é permitido entrar com alimentos ou bebidas que não sejam água;

Não é permitido entrar com bolas, balões, entre outros brinquedos (estes podem ultrapassar as barreiras de segurança e causar prejuízos à saúde dos animais);

Proibido fumar (a fumaça pode causar prejuízos à saúde dos animais);

Não é permitido o uso de fogo, isqueiro, velas, entre outros;

Proibido fazer brincadeira de correr, pular, pegar ou esconder na área dos animais.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso