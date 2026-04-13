Pavimento afunda e abre buraco na Rua Dona Leopoldina, em Fortaleza

O pavimento se abriu, na manhã desta segunda-feira (13), na esquina da Rua Dona Leopoldina com a Rua Padre Valdevino, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza.

Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o problema foi provocado por ligações irregulares de água da chuva que foram conectadas à rede de esgoto.

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Ao que alegou a companhia, a situação teria causado uma sobrecarga no sistema após as fortes chuvas registradas nos últimos dias na capital.

A estatal de saneamento básico afirmou ter enviado equipes técnicas para realizar o conserto da rede de esgoto. A previsão é que o reparo seja concluído até o fim desta terça-feira (14).

Legenda: Cagece mobilizou equipes para realizar reparos. Foto: Tiago Gadelha.

Imagens do local feitas pela equipe do Diário do Nordeste mostram que o trecho foi sinalizado e isolado para o trabalho dos operários e de caminhões de serviço.

Devido ao problema, um veículo branco que passava pelo local ficou preso no buraco nas primeiras horas da manhã e teve a parte dianteira atingida.

Legenda: Trecho foi sinalizado e isolado para o trabalho dos operários. Foto: Thiago Gadelha.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza informou ter deslocado equipes para a ocorrência, que ao chegarem no local verificaram que "o carro já havia sido retirado" e o perímetro sinalizado pela Cagece.