Ceará registra chuvas em 122 cidades nesta segunda(13); veja previsão para início da semana

A segunda-feira (13) começou com registro de chuvas em 122 dos 184 municípios do Ceará. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior acumulado entre 7h de domingo e 7h desta segunda-feira, foi em Aracoiaba que registrou 118 milímetros.

Ainda segundo a Funceme, esse volume coloca a chuva como a 2ª maior já registrada na história do município, localizado no Maciço de Baturité. Os dados foram atualizados até 9h desta segunda.

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Em relação aos demais volumes mais expressivos registrados entre domingo e segunda, eles se concentraram em cidades do interior e também na Região Metropolitana de Fortaleza.

Veja as 10 maiores chuvas:

Aracoiaba: 118 mm

Ipueiras: 109 mm

Aracati: 100,6 mm

Caucaia: 100,2 mm

Fortaleza: 86 mm

Itapajé: 81,3 mm

Ararendá: 76,6 mm

Ipaumirim: 66 mm

Morada Nova: 58 mm

Miraíma: 55,4 mm

Na capital, onde desde o início do fim de semana os fortalezenses celebram a programação do aniversário da cidade sob chuva, o acumulado chegou a 86 mm, um dos maiores registrados no período.

Nesta segunda-feira, quando Fortaleza completa 300 anos, o volume registrado é o quarto maior no Estado e a maior chuva no mês na cidade.

Previsão do tempo

A previsão da Funceme indica continuidade de tempo instável em todas as macrorregiões do Ceará no início desta semana. O céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de chuvas.

Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), a chuva deve atingir todas as regiões ao longo do dia. No litoral, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, as precipitações tendem a se concentrar entre a madrugada e a manhã, podendo avançar para o início da tarde.

Já nas demais áreas, a previsão aponta chuvas principalmente entre a tarde e a noite. Mesmo assim, podem ocorrer registros isolados fora desses períodos.

Na quarta-feira (15), a tendência é de redução nas chuvas e nos volumes acumulados. Ainda assim, há previsão de precipitações em todas as regiões do estado ao longo do dia.

De acordo com a Funceme, as chuvas estão associadas à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema responsável pelas precipitações durante a quadra chuvosa no Ceará.

