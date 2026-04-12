Fortaleza celebra 300 anos com shows de samba, forró e chuva em polos lotados; veja imagens
Neste domingo (12), festa contou com Alcione, Simone Mendes, Nattan e Alexandre Pires.
A programação do aniversário de Fortaleza, que celebra 300 anos na segunda-feira (13), movimentou três polos de música na capital cearense neste domingo (12). No Aterrinho da Praia de Iracema, o evento conta com apresentações de Alcione, Simone Mendes, Nattan, Aexandre Pires, Marcos Lessa e apresentação da Superbanda.
A festa teve início às 18h e, apesar da chuva, que caiu por volta das 22h, a lotação foi intensa, inclusive no entorno do Aterrinho. Quem esteve no local e ficou bem na grade de shows foi a auxiliar administrativo Vitória Souza, 25 anos, moradora de Fortaleza e integrante do fã clube "Nosso Anjo Simone".
Ela disse que costuma ir tanto a shows no Ceará como em outros lugares do Nordeste, como Natal e João pessoa. "Sou fã da Simone há 10 anos. Já perdi as contas de quantos shows dela eu fui. A gente chega e fica conversando com o pessoal do fã clube. O coração fica a mil", relatou.
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Durante entrevista ao Diário do Nordeste, o prefeito Evandro Leitão, que esteve nos três polos, disse que a descentralização dos eventos já virou um marco de sua gestão. "Então, é motivo de muita satisfação, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu, através da população, de estar à frente dessa cidade. Eu espero retribuir com muito trabalho", acrescentou.
Animação na Granja Portugal e Jangurussu
No polo da Granja Portugal, houve apresentações de Dipas, Laninha Show, Rey Vaqueiro, encerrando com Felipe Amorim.
Já no Jangurussu, a festa começou com Os Transacionais, contando com apresentações de Diego Facó, Amado Batista e Zé Vaqueiro.
No polo da Granja Portugal, os moradores ocuparam o espaço próximo ao palco. Muitos participantes levaram isopores com bebidas, além de cadeiras e mesas para aproveitar a festa.
Durante o show, Dipas animou o público com músicas populares da MPB, como “Cheia de Manias” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia.
Já na apresentação de Laninha Show, o público cantou várias músicas do repertório de forró. No local, havia grupos de amigos e famílias com crianças participando da festa.
No Jangurussu, os Transacionais também cantaram hits como “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia, e Amado Batista tocou "Desligue a luz e o telefone". O local também contou com grande com lotação de pessoas de todas as idades, inclusive crianças, assim como idosos aproveitando a festa.
A doméstica Cleide Batista, de 46 anos, foi à festa com familiares para aproveitar os shows, principalmente o de Rey Vaqueiro. Moradora do bairro Presidente Vargas, optou pelo polo da Granja Portugal por ser mais próximo de sua casa.
“É mais perto aqui do que no Aterro, por isso que nós viemos pra cá. É bom pra animar mais o bairro”, disse. Cleide estava acompanhada do irmão, da cunhada e de uma sobrinha.
Confira fotos do aniversário de Fortaleza