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Fortaleza celebra 300 anos com shows de samba, forró e chuva em polos lotados; veja imagens

Neste domingo (12), festa contou com Alcione, Simone Mendes, Nattan e Alexandre Pires.

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e
(Atualizado às 23:57)
Ceará
Imagem da cantora Laninha Show, que se apresentou no aniversário de 300 anos de Fortaleza.
Legenda: Laninha Show animou o público no aniversário de 300 anos de Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

A programação do aniversário de Fortaleza, que celebra 300 anos na segunda-feira (13), movimentou três polos de música na capital cearense neste domingo (12). No Aterrinho da Praia de Iracema, o evento conta com apresentações de Alcione, Simone Mendes, Nattan, Aexandre Pires, Marcos Lessa e apresentação da Superbanda. 

A festa teve início às 18h e, apesar da chuva, que caiu por volta das 22h, a lotação foi intensa, inclusive no entorno do Aterrinho. Quem esteve no local e ficou bem na grade de shows foi a auxiliar administrativo Vitória Souza, 25 anos, moradora de Fortaleza e integrante do fã clube "Nosso Anjo Simone".

Ela disse que costuma ir tanto a shows no Ceará como em outros lugares do Nordeste, como Natal e João pessoa. "Sou fã da Simone há 10 anos. Já perdi as contas de quantos shows dela eu fui. A gente chega e fica conversando com o pessoal do fã clube. O coração fica a mil", relatou. 

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Durante entrevista ao Diário do Nordeste, o prefeito Evandro Leitão, que esteve nos três polos, disse que a descentralização dos eventos já virou um marco de sua gestão. "Então, é motivo de muita satisfação, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu, através da população, de estar à frente dessa cidade. Eu espero retribuir com muito trabalho", acrescentou. 

Animação na Granja Portugal e Jangurussu

No polo da Granja Portugal, houve apresentações de Dipas, Laninha Show, Rey Vaqueiro, encerrando com Felipe Amorim. 

Já no Jangurussu, a festa começou com Os Transacionais, contando com apresentações de Diego Facó, Amado Batista e Zé Vaqueiro. 

No polo da Granja Portugal, os moradores ocuparam o espaço próximo ao palco. Muitos participantes levaram isopores com bebidas, além de cadeiras e mesas para aproveitar a festa.

Durante o show, Dipas animou o público com músicas populares da MPB, como “Cheia de Manias” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia.

Já na apresentação de Laninha Show, o público cantou várias músicas do repertório de forró. No local, havia grupos de amigos e famílias com crianças participando da festa.

Cantora se apresentando no aniversário de 300 anos de Fortaleza.
Legenda: Laninha Show foi uma das atrações do polo Granja Portugal.
Foto: Ismael Soares.

No Jangurussu, os Transacionais também cantaram hits como “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia, e Amado Batista tocou "Desligue a luz e o telefone". O local também contou com grande com lotação de pessoas de todas as idades, inclusive crianças, assim como idosos aproveitando a festa.

A doméstica Cleide Batista, de 46 anos, foi à festa com familiares para aproveitar os shows, principalmente o de Rey Vaqueiro. Moradora do bairro Presidente Vargas, optou pelo polo da Granja Portugal por ser mais próximo de sua casa.

Grupo de cinco pessoas posa para foto em área externa à noite, incluindo três mulheres, um homem ao fundo e uma criança à frente usando roupa vermelha, ao lado de uma grade e de um prédio iluminado.
Legenda: Fã de Rey Vaqueiro, Cleide Batista foi para a festa na Granja Portugal com familiares para aproveitar o aniversário de Fortaleza
Foto: Ismael Soares

“É mais perto aqui do que no Aterro, por isso que nós viemos pra cá. É bom pra animar mais o bairro”, disse. Cleide estava acompanhada do irmão, da cunhada e de uma sobrinha.

Confira fotos do aniversário de Fortaleza

Imagem da cantora Laninha Show, que se apresentou no aniversário de 300 anos de Fortaleza.
Legenda: Laninha Show animou o público no aniversário de 300 anos de Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

Imagem do público curtindo o aniversário de 300 anos de Fortaleza.
Legenda: As músicas foram acompanhadas com animação e energia pelo público.
Foto: Ismael Soares.

Imagem do público no aniversário 300 anos fortaleza.
Legenda: Polo da Granja Portugal contou com público animado.
Foto: Ismael Soares.

Imagem do público que foi para os shows no polo Granja Portugal para aniversário 300 anos fortaleza.
Legenda: Dipas abriu os shows do polo da Granja Portugal, em Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

Cantora se apresenta no palco sorrindo, segurando um microfone, vestindo roupa brilhante com franjas e acessórios, sob iluminação intensa e fundo com luzes vermelhas desfocadas.
Legenda: Alcione cantou na Praia de Iracema
Foto: Divulgação\Prefeitura

Cantor se apresenta no palco segurando um microfone, sob iluminação roxa, vestindo camiseta sem mangas com estampa e exibindo tatuagens nos braços, enquanto outro músico aparece ao fundo.
Legenda: Diego Facó se apresentou no Jangurussu, durante aniversário de Fortaleza.
Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Imagem do palco em comemoração ao aniversário de 300 anos de fortaleza.
Legenda: As apresentações buscaram celebrar os 300 anos de Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

Uma mulher com um top preto e shorts jeans sorri abraçando um homem de boné preto que faz um sinal de
Legenda: População lotou o polo da Granja Portugal para curtir shows que celebram 300 anos de Fortaleza
Foto: Ismael Soares

 

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