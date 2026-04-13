Onze imóveis no Centro de Fortaleza são interditados por riscos estruturais

Onze imóveis comerciais na rua Castro e Silva, no Centro de Fortaleza, foram interditados preventivamente pela Defesa Civil de Fortaleza no último sábado (11), após o desabamento da marquise de dois deles.

Os prédios estão localizados em um dos principais corredores de lojas da região, entre a rua Princesa Isabel e a avenida Tristão Gonçalves.

De acordo com a Defesa Civil, desabaram as paredes frontais de dois dos estabelecimentos comerciais. O Diário do Nordeste esteve no local e constatou instalações precárias, com paredes comprometidas por mofo e infiltrações.

Legenda: Uma vistoria será feita nesta terça-feira (14) para definir os reparos necessários. Foto: Thiago Gadelha.

Agentes que atenderam à ocorrência no sábado isolaram a área junto a técnicos da Regional 12 e da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

Legenda: O desabamento provocou a interdição de 11 imóveis na rua. Foto: Thiago Gadelha.

Um prédio residencial próximo também foi vistoriado, mas não foram identificadas fissuras, rachaduras, trincos ou outros problemas que indicassem riscos estruturais.

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Prédios serão vistoriados

Nesta terça-feira (14), será feita uma vistoria conjunta entre as equipes da Defesa Civil, Seinf e Regional 12 para definir as intervenções necessárias em cada imóvel.

Os relatórios serão elaborados e encaminhados aos responsáveis.