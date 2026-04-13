Acidente de moto deixa piloto de 37 anos morto em Beberibe
Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente fatal ocorrido neste domingo (12).
Um homem de 37 anos morreu vítima de um acidente de trânsito registrado neste domingo (12), no município de Beberibe, área litorânea do Ceará localizada na Região Metropolitana de Fortaleza.
O acidente, que foi registrado como uma colisão, envolveu uma motocicleta e a vítima foi identificada como Ismaily da Silva Andrade.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.
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A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que já investiga as circunstâncias exatas da colisão. Todo o inquérito e a apuração das causas do acidente estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Beberibe.
Nas redes sociais, Ismaily se identificava como um apaixonado por veículos de duas rodas e costumava publicar vídeos dos "rolês" que fazia com grupos de amigos motoqueiros.
No momento do acidente, ele estava pilotando e gravando a volta de uma viagem. O conteúdo seria publicado no próprio perfil.