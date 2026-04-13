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Acidente de moto deixa piloto de 37 anos morto em Beberibe

Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente fatal ocorrido neste domingo (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de Ismaily Andrade, morto em acidente na cidade de Beberibe.
Legenda: Nas redes sociais, vítima se identificava como um apaixonado por veículos de duas rodas.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um homem de 37 anos morreu vítima de um acidente de trânsito registrado neste domingo (12), no município de Beberibe, área litorânea do Ceará localizada na Região Metropolitana de Fortaleza.

O acidente, que foi registrado como uma colisão, envolveu uma motocicleta e a vítima foi identificada como Ismaily da Silva Andrade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.

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A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que já investiga as circunstâncias exatas da colisão. Todo o inquérito e a apuração das causas do acidente estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Beberibe.

Nas redes sociais, Ismaily se identificava como um apaixonado por veículos de duas rodas e costumava publicar vídeos dos "rolês" que fazia com grupos de amigos motoqueiros.

No momento do acidente, ele estava pilotando e gravando a volta de uma viagem. O conteúdo seria publicado no próprio perfil.

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