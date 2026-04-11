Zoológico de Fortaleza reabre com animais ameaçados de extinção e espécies raras; veja como visitar

O Zoológico Municipal Sargento Prata volta a ocupar o roteiro afetivo de Fortaleza ao reabrir neste sábado (11), no bairro Passaré. Revitalizado, o equipamento, que passou 2 anos fechado, retorna com um acervo maior de animais, entre eles a única família de primatas guariba-da-caatinga em cativeiro do mundo.

Outras novidades do espaço são as onças-pintadas e a possibilidade de o público ficar lado a lado com araras-vermelhas e outras aves em um viveiro de imersão. Ao todo, 350 animais, de 95 espécies, podem ser conferidos pelos visitantes já nesta manhã, quando acontece a cerimônia de reinauguração do equipamento.

Apesar do sábado chuvoso, pessoas de diferentes idades, grande parte delas crianças, chegaram cedo ao espaço, que fica no Parque Botânico de Fortaleza, onde tem o Horto da Cidade. No local, também foi preparada uma programação de lazer para marcar a reabertura.

Para o prefeito Evandro Leitão, a reabertura devolve à cidade um espaço importante de lazer, convivência e bem-estar para as famílias, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da gestão com a preservação da fauna e da flora.

Legenda: Zoológico de Fortaleza foi reaberto na manhã deste sábado, dia 11, e fica no Parque Botânico da Cidade Foto: Fabiane de Paula

É um momento simbólico, no ano em que Fortaleza completa 300 anos, em que a cidade ganha de volta um equipamento que une cuidado, educação ambiental e qualidade de vida para a população.” Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

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Nesta primeira fase, o acesso ao zoológico é gratuito. O movimento de visitantes servirá de base para um estudo que definirá valores de ingressos e políticas de meia-entrada e gratuidade. Segundo o biólogo e diretor de conservação e monitoramento da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), Raphael Martins, ainda não há uma data prevista para o início da cobrança.

O horário de funcionamento padrão é das 9h às 16h, de terça a domingo. No entanto, em virtude do aniversário de 300 anos de Fortaleza, o espaço abrirá as portas excepcionalmente na próxima segunda-feira (13), oferecendo mais uma opção de lazer para o feriado municipal.

Legenda: Encontrado na faixa litorânea do Pará à Santa Catarina, o tucano-de-bico-preto é uma espécie considerada vulnerável. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: O urubu-rei é uma das espécies de aves disponíveis para observação do público no local. Foto: Thiago Gadelha.

Quais animais têm no zoológico de Fortaleza?

Oriundos de resgates, apreensões, centros de triagem e diversas situações de vulnerabilidade que os impedem de serem reinseridos na natureza, os bichos do Sargento Prata, em geral, são exemplares da fauna brasileira. Entre eles, o biólogo destaca uma fêmea de anta, que, após chegar à unidade, surpreendeu as equipes ao dar à luz um filhote.

Legenda: Filhotes da espécie, considerada vulnerável, possuem padrão de pelagem diferente dos adultos. Foto: Thiago Gadelha.

Com a gestação da espécie durando em média 13 meses, o animal viajou cerca de 10 dias, de Carajás (PA) a Fortaleza, "esperando a cria" sem levantar suspeitas dos veterinários. "A gente não podia fazer exames, pois não valia a pena anestesiá-la, fazer manejo, ultrassom, já que ela não tinha um histórico e nem demonstrava sintomas. Então, a gente só soube quando nasceu. Mas ele está muito bem”, tranquiliza Raphael Martins.

Para além do “bebê-surpresa”, o zoológico celebra outro nascimento, este inédito: o primeiro filhote de guariba-da-caatinga — primata ameaçado de extinção —, fruto do acasalamento de um casal da espécie. A família é única em cativeiro no mundo.

Legenda: Encontrado na caatinga e no cerrado, animal está em perigo de extinção. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Equipamento conta ainda com exemplares de macaco-prego. Foto: Thiago Gadelha.

O resultado é fruto de uma estratégia de manejo focada no bem-estar animal. Os profissionais do zoológico formam casais que respeitem a dinâmica social das espécies na natureza, conforme explica o diretor da UrbFor. Inclusive, o próximo passo das equipes técnicas é garantir um companheiro para uma fêmea de onça-pintada e para dois irmãos de onça-parda.

Legenda: Animal é considerado quase ameaçado, conforme as autoridades brasileiras. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Considerada vulnerável, a espécie ocorre em todos os biomas do Brasil, exceto no Pampa, onde já foi extinta. Foto: Thiago Gadelha.

Além dessas espécies, os visitantes podem conferir outros animais no zoológico como:

Tamanduá-bandeira;

Serpente píton-reticulada;

Macaco-grivete;

Emu;

Arara-azul;

Guaxinim;

Quati;

Pavão;

Cateto;

Gato-do-mato;

Jabuti;

Cágado;

Coelho;

Papagaio-do-mangue;

Ema.

O que pode e não pode fazer no zoológico de Fortaleza?

Legenda: Parque Zoobotânico de Fortaleza reúne Zoológico Municipal Sargento Prata e Horto Falconete Fialho. Foto: Thiago Gadelha.

Por ser uma unidade de preservação animal, o equipamento exige o cumprimento de normas rígidas de convivência entre o público e os bichos do acervo. Por exemplo, é proibido entrar com alimentos ou oferecê-los aos animais, e menores de 18 anos devem estar obrigatoriamente acompanhados por um responsável, aponta Raphael Martins.

A alternativa para quem deseja um momento de confraternização é o Horto Falconete Fialho que, ao lado do zoológico, forma o Parque Zoobotânico de Fortaleza. No horto, é possível realizar piqueniques e eventos sociais, permitindo que o público estenda a diversão sem interferir no silêncio necessário à fauna.

Legenda: Considerada uma das maiores serpentes do Brasil, a jiboia pode ultrapassar os três metros de comprimento. Foto: Thiago Gadelha.

Abaixo, confira as principais regras para a visitação do Zoológico Municipal Sargento Prata:

Não alimente os animais;

Não ultrapasse, suba ou se incline nas barreiras de proteção;

Não arremesse objetos nos animais;

Não grite ou faça barulhos que possam assustar os animais;

Evite fotos com flash;

Não é permitido entrar com alimentos ou bebidas que não sejam água;

Não é permitido entrar com bolas, balões, entre outros brinquedos (estes podem ultrapassar as barreiras de segurança e causar prejuízos à saúde dos animais);

Proibido fumar (a fumaça pode causar prejuízos à saúde dos animais);

Não é permitido o uso de fogo, isqueiro, velas, entre outros;

Proibido fazer brincadeira de correr, pular, pegar ou esconder na área dos animais.

Por que o zoológico de Fortaleza fechou?

Iniciadas em 2023, as obras de quase três anos refizeram a maioria dos prédios do local, incluindo os recintos para exibição, requalificando o equipamento para receber o dobro de bichos. Atualmente, o zoológico mantém 350 exemplares de 95 espécies diferentes, incluindo algumas ameaçadas de extinção, e a tendência é que esse número cresça, conforme Raphael Martins.

Legenda: Especialista acompanhou o processo de requalificação do espaço. Foto: Thiago Gadelha.

A ampliação da fauna exigiu um cronograma de adaptação complexo, iniciado logo após o fim das reformas, em julho de 2025. Ao Diário do Nordeste, o dirigente conta que o trabalho técnico focou em integrar os novos animais, muitos vindos de outros estados, como do Pará, ao clima de Fortaleza e à nova vizinhança, garantindo que a transição para os viveiros ocorresse com o menor impacto possível.

A gente teve que avaliar recinto por recinto, tudo isso para conseguir colocar o animal e ainda correr o risco dele não gostar. E esse processo leva tempo, e é contínuo em qualquer zoológico, e acontece mesmo com ele aberto. Mas, nesse primeiro momento, foi necessário fechar porque a gente estava tendo que adaptar praticamente todo mundo ao mesmo tempo.” Raphael Martins Diretor de conservação e monitoramento da Urbfor

Onde fica o zoológico de Fortaleza?

Legenda: Menores de 18 anos só podem entrar no equipamento acompanhados de responsável. Foto: Thiago Gadelha.

O Zoológico Municipal Sargento Prata está localizado na avenida Prudente Brasil, número 685, no bairro Passaré, em Fortaleza.

O horário de funcionamento do equipamento é de terça a domingo, das 9h às 16h. Nesta primeira fase, o acesso é gratuito.