Fortaleza e Ceará fecham o mês de março no Top 5 do futebol nordestino no Instagram
O Fortaleza tem uma vantagem de 133 mil seguidores sobre o Ceará
Fortaleza e Ceará fecharam o mês de março no Top 5 do número de seguidores no Instagram no futebol nordestino, de acordo com o ranking digital Lida Torcidas do Nordeste, atualizado mensalmente.
Gigante Digital
De acordo com o levantamento, o Fortaleza ficou na 4ª colocação, com 1.737.016 seguidores, à frente do Ceará, 5º lugar, com 1.603.435 seguidores. A vantagem tricolor é de 133.581 seguidores.
Pela pesquisa, divulgada no início deste mês, o Bahia lidera no Nordeste, com 2.044.421 seguidores, sendo acompanhado de Vitória (1.845.901) e Sport (1.758.938).
Massa Digital
O ranking também aponta os clubes com mais torcedores efetivamente mobilizados. Por esse levantamento, o Fortaleza é o 4º colocado, com 6.774 seguidores, sendo acompanhado do Ceará, 5º lugar, com 6.147.
Pelo critério, a pesquisa considera torcedores que tenham feito comentários com uma quantidade mínima de caracteres em pelo menos dois posts do mês.
Nesse quesito, o Santa Cruz lidera, mesmo estando na Série C do Campeonato Brasileiro, com 10.728 seguidores. A seguir, aparecem Vitória (8.862) e Sport (8.734).
Torcida Fanática
No proporcional de torcedores mobilizados em relação aos seguidores totais, o Santa Cruz lidera, com 1,41%. O Fortaleza é o 6º colocado, com 0,39%, sendo acompanhado do Ceará, com 0,38%.
Análise da pesquisa
"O Fortaleza superou o Ceará em mobilização, em intensidade proporcional de engajamento e também no tamanho da base digital, mantendo vantagem no desempenho do mês. Ao mesmo tempo, a proximidade dos números mostra que a disputa entre as duas torcidas segue forte também fora de campo, no ambiente das redes sociais", analisa o ranking digital.
"A proposta da Lida é fazer uma leitura mais qualificada e assertiva do ambiente digital, indo além da lógica de 'quem tem mais seguidores'. Ao cruzar mobilização, engajamento e alcance, o estudo consegue mostrar com mais precisão o comportamento real das torcidas nas redes, e separar tamanho de base de capacidade efetiva de ativação".
Veja os números:
Massa Digital
- Santa Cruz — 10.728
- Vitória — 8.862
- Sport — 8.734
- Fortaleza — 6.774
- Ceará — 6.147
- Bahia — 5.176
- CRB — 3.015
- Náutico — 3.007
Torcida Fanática
- Santa Cruz — 1,41%
- Náutico — 0,85%
- CRB — 0,78%
- Sport — 0,50%
- Vitória — 0,48%
- Fortaleza — 0,39%
- Ceará — 0,38%
- Bahia — 0,25%
Gigante Digital
- Bahia — 2.044.421
- Vitória — 1.845.901
- Sport — 1.758.938
- Fortaleza — 1.737.016
- Ceará — 1.603.435
- Santa Cruz — 761.303
- CRB — 386.497
- Náutico — 354.776
Dados: Ranking digital "Lida Torcidas do Nordeste"