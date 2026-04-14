Fortaleza e Ceará fecham o mês de março no Top 5 do futebol nordestino no Instagram

Fortaleza e Ceará fecharam o mês de março no Top 5 do número de seguidores no Instagram no futebol nordestino, de acordo com o ranking digital Lida Torcidas do Nordeste, atualizado mensalmente.

Gigante Digital

De acordo com o levantamento, o Fortaleza ficou na 4ª colocação, com 1.737.016 seguidores, à frente do Ceará, 5º lugar, com 1.603.435 seguidores. A vantagem tricolor é de 133.581 seguidores.

Pela pesquisa, divulgada no início deste mês, o Bahia lidera no Nordeste, com 2.044.421 seguidores, sendo acompanhado de Vitória (1.845.901) e Sport (1.758.938).

Massa Digital

O ranking também aponta os clubes com mais torcedores efetivamente mobilizados. Por esse levantamento, o Fortaleza é o 4º colocado, com 6.774 seguidores, sendo acompanhado do Ceará, 5º lugar, com 6.147.

Pelo critério, a pesquisa considera torcedores que tenham feito comentários com uma quantidade mínima de caracteres em pelo menos dois posts do mês.

Nesse quesito, o Santa Cruz lidera, mesmo estando na Série C do Campeonato Brasileiro, com 10.728 seguidores. A seguir, aparecem Vitória (8.862) e Sport (8.734).

Torcida Fanática

No proporcional de torcedores mobilizados em relação aos seguidores totais, o Santa Cruz lidera, com 1,41%. O Fortaleza é o 6º colocado, com 0,39%, sendo acompanhado do Ceará, com 0,38%.

Análise da pesquisa

"O Fortaleza superou o Ceará em mobilização, em intensidade proporcional de engajamento e também no tamanho da base digital, mantendo vantagem no desempenho do mês. Ao mesmo tempo, a proximidade dos números mostra que a disputa entre as duas torcidas segue forte também fora de campo, no ambiente das redes sociais", analisa o ranking digital.

"A proposta da Lida é fazer uma leitura mais qualificada e assertiva do ambiente digital, indo além da lógica de 'quem tem mais seguidores'. Ao cruzar mobilização, engajamento e alcance, o estudo consegue mostrar com mais precisão o comportamento real das torcidas nas redes, e separar tamanho de base de capacidade efetiva de ativação".

Veja os números:

Massa Digital

Santa Cruz — 10.728

Vitória — 8.862

Sport — 8.734

Fortaleza — 6.774

Ceará — 6.147

Bahia — 5.176

CRB — 3.015

Náutico — 3.007

Torcida Fanática

Santa Cruz — 1,41%

Náutico — 0,85%

CRB — 0,78%

Sport — 0,50%

Vitória — 0,48%

Fortaleza — 0,39%

Ceará — 0,38%

Bahia — 0,25%

Gigante Digital

Bahia — 2.044.421

Vitória — 1.845.901

Sport — 1.758.938

Fortaleza — 1.737.016

Ceará — 1.603.435

Santa Cruz — 761.303

CRB — 386.497

Náutico — 354.776

Dados: Ranking digital "Lida Torcidas do Nordeste"