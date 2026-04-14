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Fortaleza e Ceará fecham o mês de março no Top 5 do futebol nordestino no Instagram

O Fortaleza tem uma vantagem de 133 mil seguidores sobre o Ceará

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:32)
Jogada
Legenda: O Fortaleza ficou na frente do Ceará no levantamento de março do ranking digital Lida Torcidas do Nordeste
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fortaleza e Ceará fecharam o mês de março no Top 5 do número de seguidores no Instagram no futebol nordestino, de acordo com o ranking digital Lida Torcidas do Nordeste, atualizado mensalmente.

Gigante Digital

De acordo com o levantamento, o Fortaleza ficou na 4ª colocação, com 1.737.016 seguidores, à frente do Ceará, 5º lugar, com 1.603.435 seguidores. A vantagem tricolor é de 133.581 seguidores.

Pela pesquisa, divulgada no início deste mês, o Bahia lidera no Nordeste, com 2.044.421 seguidores, sendo acompanhado de Vitória (1.845.901) e Sport (1.758.938).

Massa Digital

O ranking também aponta os clubes com mais torcedores efetivamente mobilizados. Por esse levantamento, o Fortaleza é o 4º colocado, com 6.774 seguidores, sendo acompanhado do Ceará, 5º lugar, com 6.147.

Pelo critério, a pesquisa considera torcedores que tenham feito comentários com uma quantidade mínima de caracteres em pelo menos dois posts do mês.

Nesse quesito, o Santa Cruz lidera, mesmo estando na Série C do Campeonato Brasileiro, com 10.728 seguidores. A seguir, aparecem Vitória (8.862) e Sport (8.734).

Torcida Fanática

No proporcional de torcedores mobilizados em relação aos seguidores totais, o Santa Cruz lidera, com 1,41%. O Fortaleza é o 6º colocado, com 0,39%, sendo acompanhado do Ceará, com 0,38%.

Análise da pesquisa

"O Fortaleza superou o Ceará em mobilização, em intensidade proporcional de engajamento e também no tamanho da base digital, mantendo vantagem no desempenho do mês. Ao mesmo tempo, a proximidade dos números mostra que a disputa entre as duas torcidas segue forte também fora de campo, no ambiente das redes sociais", analisa o ranking digital.

"A proposta da Lida é fazer uma leitura mais qualificada e assertiva do ambiente digital, indo além da lógica de 'quem tem mais seguidores'. Ao cruzar mobilização, engajamento e alcance, o estudo consegue mostrar com mais precisão o comportamento real das torcidas nas redes, e separar tamanho de base de capacidade efetiva de ativação".

Veja os números:

Massa Digital

  • Santa Cruz — 10.728
  • Vitória — 8.862
  • Sport — 8.734
  • Fortaleza — 6.774
  • Ceará — 6.147
  • Bahia — 5.176
  • CRB — 3.015
  • Náutico — 3.007

Torcida Fanática

  • Santa Cruz — 1,41%
  • Náutico — 0,85%
  • CRB — 0,78%
  • Sport — 0,50%
  • Vitória — 0,48%
  • Fortaleza — 0,39%
  • Ceará — 0,38%
  • Bahia — 0,25%

Gigante Digital

  • Bahia — 2.044.421
  • Vitória — 1.845.901
  • Sport — 1.758.938
  • Fortaleza — 1.737.016
  • Ceará — 1.603.435
  • Santa Cruz — 761.303
  • CRB — 386.497
  • Náutico — 354.776

Dados: Ranking digital "Lida Torcidas do Nordeste"

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