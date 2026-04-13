Pedro Henrique volta a treinar e pode reforçar o Ceará em jogo desta terça-feira

O atacante Pedro Henrique está de volta ao treinos no Ceará. Ele treinou normalmente nesta segunda-feira (13) e o técnico Mozart ganhou uma opção importante para o jogo de terça-feira contra a Jacuipense, no PV, pela Copa do Nordeste, às 21h30 pela 4ª rodada.

Ele se recuperou de fratura no antebraço esquerdo e de voltou aos treinamentos com o grupo.

Recuperação

Foram um pouco mais de 40 dias desde a lesão do camisa 7, ocorrida no jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Desde então, Pedro passou por um período de, aproximadamente, 30 dias sem atividades, outros 10 dias de trabalhos físicos sem contato e transição até que pudesse retornar aos trabalhos nesta segunda-feira, dia em que retirou o gesso que imobilizava o membro.

Pedro trabalhou com o grupo durante todo o trabalho de apronto desta segunda-feira e está à disposição de Mozart para o duelo com a Jacuipense.

Em 2026, o atacante realizou 9 jogos, marcou dois gols e distribuiu três assistências.