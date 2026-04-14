BBB 26: parcial atualizada aponta sister eliminada com mais de 40%

Gabriela deve ser a eliminada desta terça-feira (14) do Big Brother Brasil 2026, conforme aponta parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.

Até o início desta tarde, a sister aparece com 47,3% dos votos do público na enquete.

Em seguida, está Juliano Floss, com 36,1%. Já Ana Paula Renault está em terceiro com 16,5% das intenções na simulação.

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A enquete foi publicada no fim da noite de domingo (12) e registrou mais de 16 mil votos até agora. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

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Como foi a formação do paredão

Ana Paula Renault foi a primeira pessoa colocada na berlinda. Ela foi a escolhida pela líder da semana, Jordana.

Em seguida, Jordana também emparedou Juliano Floss. A sister ganhou o benefício após conquistar a dinâmica do Sonho do Poder, na tarde de domingo (12).

Por sua vez, Gabriela foi para a berlinda após ser a mais votada no confessionário.

A casa votou da seguinte forma: