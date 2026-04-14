Morre, aos 80 anos, Mister Sam, produtor que revelou a cantora Gretchen

Argentino chegou ao Brasil em 1973 e ficou conhecido por revolucionar a indústria musical no país.

producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:39)
Duas pessoas posicionadas de costas uma para a outra, em enquadramento próximo, usando roupas escuras sobre fundo claro.
Legenda: Gretchen e Mister Sam mantiveram longa parceria e lançaram sucessos como "Conga, Conga, Conga" e "Freak Le Boom Boom".
Foto: ReproduçãoInstagram.

O produtor musical e DJ argentino Santiago Malnati, conhecido no meio musical como Mister Sam, morreu aos 80 anos na última segunda-feira (13). Ele foi o responsável por lançar a cantora Gretchen, que confirmou o falecimento nas redes sociais.

Segundo a artista, a morte ocorreu após um infarto agudo do miocárdio, informação confirmada pela Billboard Brasil. 

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão

teaser image
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão

"Mister Sam foi meu produtor, a pessoa que me lançou, e vocês sabem bem da importância dele como compositor de músicas como ‘Fricote’, ‘Conga Conga’ e ‘Piripipi’", disse Gretchen.

Ao longo da trajetória artística, Mister Sam também trabalhou com nomes famosos como Lady Lu, Rita Cadillac e o grupo Banana Split. Na televisão, integrou produções de "Os Trapalhões" e até do programa de Gugu Liberato. 

"Obrigada por cada melodia, por cada palavra e por ter transformado sentimentos em canções que atravessaram gerações", agradeceu Gretchen em uma homenagem publicada ainda na segunda (13). 

História na música

A vinda de Mister Sam ao Brasil ocorreu em 1973, época em que ele revolucionou a cena musical. Até hoje, ele é, inclusive, lembrado como um dos produtores mais importantes na divulgação da música brasileira no exterior.

Ao chegar no país, Mister Sam atuou na gravadora Beverly, que logo foi adquirida pela Copacabana. Nela, ele passou a trabalhar como produtor, encabeçando diversas coletâneas de sucessos dançantes.

Já como DJ, ele atuou em grandes eventos e chegou a tocar para milhões de pessoas no réveillon do Rio de Janeiro

Assuntos Relacionados
Duas pessoas posicionadas de costas uma para a outra, em enquadramento próximo, usando roupas escuras sobre fundo claro.
Zoeira

Morre, aos 80 anos, Mister Sam, produtor que revelou a cantora Gretchen

Argentino chegou ao Brasil em 1973 e ficou conhecido por revolucionar a indústria musical no país.

Redação
Há 1 hora
Ana Paula e Jordana no BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão

Advogada acusou veterana de jogo sujo.

Redação
14 de Abril de 2026
Fotos mostram Katy Perry e Ruby Rose.
Zoeira

Katy Perry nega acusação de assédio sexual da atriz Ruby Rose: 'Mentiras perigosas'

Caso teria ocorrido em boate na Austrália, há 20 anos.

Redação
13 de Abril de 2026
Zoeira

Deolane Bezerra é processada por delegado que a prendeu

Na ação judicial, Paulo Gondim solicita indenização por danos morais no valor de R$ 81 mil.

Redação
13 de Abril de 2026
Participantes do novo paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister

Reality está no modo turbo e mais um participante será eliminado na terça-feira (14)

Redação
13 de Abril de 2026
Foto de Rue, personagem principal da série Euphoria, interpretada por Zendaya.
Zoeira

Euphoria volta com salto temporal e reviravoltas; veja calendário completo da 3ª temporada

Episódios são lançados semanalmente aos domingos.

Redação
13 de Abril de 2026
Montagem de fotos de Jordana e Marciele, do BBB 26.
Zoeira

Eliminada do BBB 26, Marciele diz que não quer ser amiga de Jordana fora da casa

Dançarina viu declarações de Jordana sobre e beijo escondido com Jonas.

Redação
13 de Abril de 2026
Formação do novo Paredão durante o durante o programa ao vivo.
Zoeira

Veja como foi a formação do 16º paredão do BBB 26 neste domingo (12)

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.

Redação
13 de Abril de 2026
Participantes do novo paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Ana Paula, Gabriela ou Juliano Floss? Vote em quem deve sair no Paredão

Mais um participante será eliminado na terça-feira (14).

Redação
13 de Abril de 2026
Participantes do BBB 26 durante a Prova do Líder deste domingo (12).
Zoeira

Jordana vence a 16ª prova do líder do BBB 26

Dinâmica foi realizada na noite deste domingo (12).

Redação
12 de Abril de 2026
Imagem da participante Jordana, com o sonho com sabor de caramelo, no Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Jordana escolhe 'Sonho do Poder' premiado e pode indicar um brother ao paredão; entenda

Dinâmica foi realizada no intervalo do "Domingão com Huck".

Redação
12 de Abril de 2026
Marciele no BBB 26.
Zoeira

Veja trajetória de Marciele, participante eliminada no 14º paredão do BBB 26

Sister entrou no grupo dos Pipocas e saiu com 59,34% dos votos.

Redação
12 de Abril de 2026
Marciele durante o discurso de eliminação do paredão no BBB 26.
Zoeira

BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Marciele

Apresentador destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação no décimo quarto paredão do reality.

Redação
12 de Abril de 2026
Marciele durante o resultado do paredão no BBB 26.
Zoeira

Marciele é a décima quarta eliminada do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
12 de Abril de 2026
Três pessoas em foto com o que restou da casa dos pais de MC Gui após incêndio em São Paulo.
Zoeira

Casa do pais de MC Gui é atingida por incêndio em São Paulo

O fogo demorou cerca de cinco horas para ser controlado.

Redação
12 de Abril de 2026
Foto que contém Chaiany Andrade, participante do BBB 26. Ela veste um biquíni azul, uma saia laranja, segura na mão esquerda um copo de cerveja, na direita uma caipirinha e no colo um coco verde. Ela está sentada em uma cadeira amarela de praia, em faixa de areia.
Zoeira

"Quem diria que um dia eu teria fã-clube?", celebra Chaiany do BBB 26

Sister foi a 12ª eliminada do reality show.

Redação
12 de Abril de 2026
Anitta faz participação inédita no SNL com Olodum em espanhol e parceria com Shakira
Zoeira

Anitta faz participação inédita no SNL com Olodum em espanhol e parceria com Shakira

Brasileira cantou "Choka Choka", sua recente canção com Shakira, e a versão em espanhol de "Várias Queixas".

Redação
12 de Abril de 2026
Foto dos emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final da enquete indica brother como provável eliminado em paredão

A pessoa mais votada pelo público deixa o confinamento na tarde deste domingo (12).

Redação
12 de Abril de 2026
Foto que contém beijo entre Jordana e Marciele. Ambas estão de branco, e Jordana está com a mão esticada e aberta.
Zoeira

Jordana e Marciele se beijam em festa do BBB 26

Sisters dançavam na pista ao som da banda Calcinha Preta.

Redação
12 de Abril de 2026
O apresentador Tadeu Schmidt sorri para a câmera no palco do Big Brother Brasil, vestindo uma blusa de tricô cinza sobre uma gola alta preta. Ao fundo, painéis geométricos com iluminação em neon rosa compõem o cenário moderno e vibrante do programa.
Zoeira

Que horas começa o BBB 26 neste domingo (12/04)?

O programa será dividido em duas partes.

Redação
12 de Abril de 2026