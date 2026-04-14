Morre, aos 80 anos, Mister Sam, produtor que revelou a cantora Gretchen
Argentino chegou ao Brasil em 1973 e ficou conhecido por revolucionar a indústria musical no país.
O produtor musical e DJ argentino Santiago Malnati, conhecido no meio musical como Mister Sam, morreu aos 80 anos na última segunda-feira (13). Ele foi o responsável por lançar a cantora Gretchen, que confirmou o falecimento nas redes sociais.
Segundo a artista, a morte ocorreu após um infarto agudo do miocárdio, informação confirmada pela Billboard Brasil.
"Mister Sam foi meu produtor, a pessoa que me lançou, e vocês sabem bem da importância dele como compositor de músicas como ‘Fricote’, ‘Conga Conga’ e ‘Piripipi’", disse Gretchen.
Ao longo da trajetória artística, Mister Sam também trabalhou com nomes famosos como Lady Lu, Rita Cadillac e o grupo Banana Split. Na televisão, integrou produções de "Os Trapalhões" e até do programa de Gugu Liberato.
"Obrigada por cada melodia, por cada palavra e por ter transformado sentimentos em canções que atravessaram gerações", agradeceu Gretchen em uma homenagem publicada ainda na segunda (13).
História na música
A vinda de Mister Sam ao Brasil ocorreu em 1973, época em que ele revolucionou a cena musical. Até hoje, ele é, inclusive, lembrado como um dos produtores mais importantes na divulgação da música brasileira no exterior.
Ao chegar no país, Mister Sam atuou na gravadora Beverly, que logo foi adquirida pela Copacabana. Nela, ele passou a trabalhar como produtor, encabeçando diversas coletâneas de sucessos dançantes.
Já como DJ, ele atuou em grandes eventos e chegou a tocar para milhões de pessoas no réveillon do Rio de Janeiro.