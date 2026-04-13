Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:02)
Legenda: O volante Casemiro é uma das estrelas do Manchester United
Foto: Oli Scarff / AFP

agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (13)

AFC CHAMPIONS LEAGUE (OITAVAS DE FINAL)

  • 11h45 | Al Ahli x Al Duhail | Disney+
  • 15h | Al Sadd x Al Hilal | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Fiorentina x Lazio | Xsports e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Manchester United x Leeds United | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Levante x Getafe | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Tondela x Gil Vicente | Disney+
Casemiro em ação pelo Manchester United

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
