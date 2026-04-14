Pronto para atuar em três posições, Júlio César fala sobre momento no Ceará e bastidores com Mozart

O zagueiro Júlio César foi uma das contratações do Ceará para a temporada 2026. Anunciado como zagueiro, o jogador de apenas 22 anos tem mostrado versatilidade e já foi utilizado pelo técnico Mozart em três posições diferentes: como zagueiro, como lateral-direito e como volante, mais recentemente, após a lesão de Zanocelo.

Aos poucos, Júlio tem ganhado a confiança do treinador e somado mais minutos com a camisa alvinegra. Prova disso é que esteve em campo nos últimos cinco jogos do Vovô na temporada (contra Retrô, Ponte Preta, Cuiabá, Fortaleza e Náutico), sendo quatro deles como titular. Ao todo, já são dez jogos disputados desde que chegou ao Ceará.

"Eu me sinto bem tranquilo atuando nessas três posições. São funções que eu já havia atuado antes, na base e no profissional. No América-MG fui utilizado nas três posições, por isso já estou habituado. Fico feliz em poder ajudar o time em mais de uma função. O que importa é poder ajudar o time, independente da posição. [...] Ele (Mozart) já sabia da possibilidade de me usar em várias funções, a gente já tinha conversado sobre isso".

Júlio César tem ganhado mais oportunidades justamente em um momento de evolução do Ceará na temporada. Depois de uma turbulência, o Vovô já soma quatro jogos seguidos sem perder, inclusive com três vitórias consecutivas. Júlio esteve presente em todas elas e comemora a capacidade do time de superar o momento difícil.

“Toda equipe passa por momentos ruins na temporada. A única resposta que a gente poderia dar era trabalhando mais e se dedicando ainda mais nos treinamentos. [...] O time vem sim evoluindo, crescendo, principalmente na parte defensiva. Já são três jogos sem sofrer gols”, disse Júlio César em entrevista exclusiva ao Jogada.

A evolução, no entanto, pode ser ainda maior, no entendimento de Júlio César. O jogador, na verdade, sonha com conquistas. Quer marcar o seu nome na história do Ceará e por isso falou sobre o sonho de conquistar títulos com a camisa alvinegra e também de alcançar o principal objetivo do time na temporada: o acesso à Série A.

Pretendo conquistar todos os títulos com o Ceará, seja Copa do Nordeste, Brasileiro, e quem sabe Copa do Brasil, nada é impossível hoje em dia. E conquistar o acesso com o Ceará, que é o principal objetivo da temporada. E poder trazer alegria de volta para esse torcedor. O Ceará merece estar na Série A por toda a grandeza que tem.

Para alcançar estes objetivos, Júlio não trabalha sozinho, mas conta com a parceria de outros atletas e também da própria comissão técnica de Mozar. Entre os jogadores, ele destacou o clima positivo, a ótima recepção que teve por parte do elenco e disse hoje ser próximo principalmente do lateral-direito Alex Silva e do meia Juan Alano.

Mas destacou, principalmente, o trabalho realizado pelo técnico Mozart, que assim como ele, também chegou ao Ceará nesta temporada 2026. O treinador é o atual campeão da Série B, pelo Coritiba, e soma dois acessos consecutivos à Série A, com o time do Coritiba em 2025 e com o Mirassol na temporada anterior, em 2024.

“O Mozart é uma pessoa sensacional. Em todo treinamento ele tenta extrair o melhor de nós como atletas. Ele está sempre ali aconselhando, apoiando, ajudando e incentivando, em todo treinamento”, destacou Júlio César.

Em relação ao elenco, o jogador destacou uma referência em especial. Trata-se do zagueiro Luiz Otávio, ídolo do Ceará, que voltou a atuar nesta temporada depois de um longo período afastado dos gramados por conta de duas graves lesões em sequência. Luiz é uma referência para Júlio César, que quer espelhar o mesmo no jovem Pedro Gilmar, também zagueiro, e recentemente promovido ao time profissional do Ceará.

O Luiz Otávio é uma referência muito grande para mim, é um líder do nosso grupo. É um cara que nos últimos dois anos teve que ter muita resiliência. Eu espero ter a capacidade de ter a resiliência que ele teve, para poder chegar ao nível de liderança que ele exerce dentro de um grupo. Eu pretendo chegar a ser um líder assim como ele é para nós. Já o Gilmar é um moleque que tem um potencial gigantesco, eu pretendo sempre estar aconselhando ele, ajudando ele a poder alcançar esse potencial que ele tem.

Júlio César está entre os relacionados do Ceará para o jogo desta terça-feira (14), contra a Jacuipense, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2026. O jogo será às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE).