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Tirol vence a 1° na Série D; Maracanã empata com Sampaio Corrêa

Coruja saiu da lanterna de seu grupo, enquanto Maracanã não segurou o resultado fora de casa.

Escrito por
Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
(Atualizado às 23:13)
Jogada
Legenda: A Coruja venceu por 1 a 0 e saiu da lanterna de seu grupo.
Foto: Kelly Pereira / ASCOM TIROL

Sábado de futebol para os cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro. O Tirol venceu o Altos/PI por 1 a 0 no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela 6° rodada. Vinicius Alves foi o autor do gol, seu primeiro pelo clube, em jogada onde pulou e cabeçeou sozinho, sem resistência da defesa ou chance para o goleiro, garantindo a 1° vitória da Coruja na competição.

Com isso, o time chega a 5 pontos e sai da lanterna de seu grupo, mas aguarda o resultado do jogo do Atlético Cearense para definir a sua posição. Seu próximo compromisso pela competição é contra o Fluminese-PI, no sábado (16/05) às 16h, no estádio Presidente Vargas.

Já o Maracanã empatou com Sampaio Corrêa por 1 a 1 no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O time da casa abriu o placar com Testinha, em cobrança de falta, que marcou seu segundo gol no ano. Em resposta, Peu arriscou um chute de fora da grande área, marcando o único gol da Bolívia Querida na competição até o momento.

O Maracanã acumula 9 pontos na Série D e ocupa o terceiro lugar de seu grupo. Seu próximo jogo na competição acontece no sábado (16/05), às 18h30, também no Estádio Almir Dutra, e recebe a equipe do Iguatu, líder do grupo com 11 pontos.

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